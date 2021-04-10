https://ria.ru/20210410/turtsiya-1727669583.html
"Известия": авиасообщение с Турцией могут ограничить на месяц
"Известия": авиасообщение с Турцией могут ограничить на месяц
Россия может ввести ограничения на полеты в Турцию из-за ситуации с коронавирусом, сообщили "Известия" со ссылкой на источники в Министерстве транспорта и двух... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T11:06
2021-04-10T11:06
2021-04-10T14:23
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россия может ввести ограничения на полеты в Турцию из-за ситуации с коронавирусом, сообщили "Известия" со ссылкой на источники в Министерстве транспорта и двух туроператорах.По информации издания, есть вероятность, что с 12 апреля ограничат именно регулярные и чартерные рейсы, а вывозные и грузо-пассажирские не затронут. Также власти не планируют полностью прекращать авиасообщение с Турецкой Республикой, как это произошло в случае с Великобританией. Однако для прибывающих россиян могут ввести 14-дневный карантин. В туроператорских компаниях РИА Новости рассказали, что пока клиенты не аннулируют приобретенные ранее путевки в Турцию. Однако с каждым днем в кол-центры поступает все больше вопросов по поводу возможности закрытия границы.В последние недели в Турции наблюдается взрывной рост заболеваемости COVID-19. С начала апреля там ежедневно фиксируют более 40 тысяч новых заражений, а накануне показатель приблизился к рекордным 56 тысячам. Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, именно из этой страны в Россию завезли больше всего штаммов SARS-CoV-2.
https://ria.ru/20210409/turtsiya-1727592564.html
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коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, здоровье - общество, великобритания, турция