https://ria.ru/20210410/sputniki-1727700391.html

СМИ: спутники OneWeb и Starlink могли столкнуться на прошлой неделе

СМИ: спутники OneWeb и Starlink могли столкнуться на прошлой неделе

Британский спутник OneWeb и интернет-спутник Starlink американской компании SpaceX на прошлых выходных находились в опасной близости друг от друга, столкновения РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T15:52

2021-04-10T15:52

2021-04-10T15:52

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Британский спутник OneWeb и интернет-спутник Starlink американской компании SpaceX на прошлых выходных находились в опасной близости друг от друга, столкновения удалось избежать, сообщает издание Verge со ссылкой на представителей космических сил США и компании OneWeb.По данным издания, 30 марта, через пять дней после того, как OneWeb запустила с космодрома Восточный очередную партию спутников, компания получила от космических сил США предупреждение, что один из его аппаратов может столкнуться со спутником Starlink. По данным американцев, вероятность столкновения составляла 1,3%. Спутники компаний, согласно прогнозам, должны были приблизиться друг к другу на расстояние 190 футов (около 57 метров).Представители OneWeb вышли на связь с командой SpaceX, после чего компания отключила работающую на искусственном интеллекте автоматическую систему предотвращения столкновений. Как сообщил представитель OneWeb Крис Маклафлин, это позволило спутнику компании "уйти с пути" Starlink."Это событие было хорошим примером того, как спутниковые операторы могут нести ответственность, учитывая трудности передовой мировой практики… Они обменялись данными друг с другом, связались друг с другом, и я думаю в отсутствии глобального регулирования это… искусство возможного", - заявила изданию представитель космических сил США Диана Маккиссок.Starlink – создаваемая SpaceX спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников. Сейчас на орбите находится около 1370 спутников Starlink. OneWeb к настоящему моменту запустила 146 спутников.

https://ria.ru/20210409/kosmos-1727640005.html

https://ria.ru/20210326/asteroid-1603051903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

oneweb, земля, космос - риа наука, spacex, сша