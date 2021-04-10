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СМИ: спутники OneWeb и Starlink могли столкнуться на прошлой неделе
СМИ: спутники OneWeb и Starlink могли столкнуться на прошлой неделе
Британский спутник OneWeb и интернет-спутник Starlink американской компании SpaceX на прошлых выходных находились в опасной близости друг от друга, столкновения РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T15:52
2021-04-10T15:52
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Британский спутник OneWeb и интернет-спутник Starlink американской компании SpaceX на прошлых выходных находились в опасной близости друг от друга, столкновения удалось избежать, сообщает издание Verge со ссылкой на представителей космических сил США и компании OneWeb.По данным издания, 30 марта, через пять дней после того, как OneWeb запустила с космодрома Восточный очередную партию спутников, компания получила от космических сил США предупреждение, что один из его аппаратов может столкнуться со спутником Starlink. По данным американцев, вероятность столкновения составляла 1,3%. Спутники компаний, согласно прогнозам, должны были приблизиться друг к другу на расстояние 190 футов (около 57 метров).Представители OneWeb вышли на связь с командой SpaceX, после чего компания отключила работающую на искусственном интеллекте автоматическую систему предотвращения столкновений. Как сообщил представитель OneWeb Крис Маклафлин, это позволило спутнику компании "уйти с пути" Starlink."Это событие было хорошим примером того, как спутниковые операторы могут нести ответственность, учитывая трудности передовой мировой практики… Они обменялись данными друг с другом, связались друг с другом, и я думаю в отсутствии глобального регулирования это… искусство возможного", - заявила изданию представитель космических сил США Диана Маккиссок.Starlink – создаваемая SpaceX спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников. Сейчас на орбите находится около 1370 спутников Starlink. OneWeb к настоящему моменту запустила 146 спутников.
https://ria.ru/20210409/kosmos-1727640005.html
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oneweb, земля, космос - риа наука, spacex, сша

СМИ: спутники OneWeb и Starlink могли столкнуться на прошлой неделе

15:52 10.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Британский спутник OneWeb и интернет-спутник Starlink американской компании SpaceX на прошлых выходных находились в опасной близости друг от друга, столкновения удалось избежать, сообщает издание Verge со ссылкой на представителей космических сил США и компании OneWeb.
По данным издания, 30 марта, через пять дней после того, как OneWeb запустила с космодрома Восточный очередную партию спутников, компания получила от космических сил США предупреждение, что один из его аппаратов может столкнуться со спутником Starlink. По данным американцев, вероятность столкновения составляла 1,3%. Спутники компаний, согласно прогнозам, должны были приблизиться друг к другу на расстояние 190 футов (около 57 метров).
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Представители OneWeb вышли на связь с командой SpaceX, после чего компания отключила работающую на искусственном интеллекте автоматическую систему предотвращения столкновений. Как сообщил представитель OneWeb Крис Маклафлин, это позволило спутнику компании "уйти с пути" Starlink.
"Это событие было хорошим примером того, как спутниковые операторы могут нести ответственность, учитывая трудности передовой мировой практики… Они обменялись данными друг с другом, связались друг с другом, и я думаю в отсутствии глобального регулирования это… искусство возможного", - заявила изданию представитель космических сил США Диана Маккиссок.
Starlink – создаваемая SpaceX спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников. Сейчас на орбите находится около 1370 спутников Starlink. OneWeb к настоящему моменту запустила 146 спутников.
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