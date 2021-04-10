Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210410/sostoyanie-1727711616.html
Ростуризм рассказал о состоянии россиян после ДТП в Турции
Ростуризм рассказал о состоянии россиян после ДТП в Турции
Состояние шести человек в результате ДТП с российскими туристами в Турции уточняется, 19 человек не получили серьезных травм, говорится в сообщении Ростуризма. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T18:02
2021-04-10T18:08
россия
конья (провинция)
анталья (провинция)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727710445_0:314:1582:1204_1920x0_80_0_0_3e84b87c4af98ff159163190789b9d2f.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Состояние шести человек в результате ДТП с российскими туристами в Турции уточняется, 19 человек не получили серьезных травм, говорится в сообщении Ростуризма. Ранее генконсульство РФ в Анталье сообщило РИА Новости о 26 пострадавших россиянах в ДТП с автобусом на трассе Конья-Аксарай. Одна туристка погибла. По предварительной информации, полученной генконсульством в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге."По предварительным данным, полученным от посольства и туроператора, всего в автобусе находились 32 туриста. В результате ДТП пострадали 26 россиян, одна туристка погибла. Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. По полученной информации, 19 туристов не получили серьезных травм", - сообщает Ростуризм."После оказания всей необходимой медицинской помощи они будут доставлены в отель. Состояние еще шести человек уточняется. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме", - добавляет ведомство.
https://ria.ru/20210410/rossiyanka-1727706217.html
россия
конья (провинция)
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ДТП с российскими туристами в Турции. Кадры очевидца
ДТП с российскими туристами в Турции. Кадры очевидца
2021-04-10T18:02
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727710445_3:330:1294:1299_1920x0_80_0_0_4a60930c96e93fe03a86a2eadc485f34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, конья (провинция), анталья (провинция), федеральное агентство по туризму (ростуризм), турция, в мире

Ростуризм рассказал о состоянии россиян после ДТП в Турции

18:02 10.04.2021 (обновлено: 18:08 10.04.2021)
 
ДТП с автобусом в Турции. Кадр видео
ДТП с автобусом в Турции. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Состояние шести человек в результате ДТП с российскими туристами в Турции уточняется, 19 человек не получили серьезных травм, говорится в сообщении Ростуризма.
Ранее генконсульство РФ в Анталье сообщило РИА Новости о 26 пострадавших россиянах в ДТП с автобусом на трассе Конья-Аксарай. Одна туристка погибла. По предварительной информации, полученной генконсульством в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
Вчера, 16:51
Стали известны подробности о россиянке, погибшей в ДТП в Турции
"По предварительным данным, полученным от посольства и туроператора, всего в автобусе находились 32 туриста. В результате ДТП пострадали 26 россиян, одна туристка погибла. Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. По полученной информации, 19 туристов не получили серьезных травм", - сообщает Ростуризм.
"После оказания всей необходимой медицинской помощи они будут доставлены в отель. Состояние еще шести человек уточняется. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме", - добавляет ведомство.
 
РоссияКонья (провинция)Анталья (провинция)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)ТурцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31Министр обороны ФРГ призвала Россию объяснить перемещение войск
04:24Савченко предрекла Украине "руины и погромы" после Зеленского
04:07Вильфанд спрогнозировал аномально жаркую погоду на Урале
03:57В России изменились правила пользования маткапиталом
03:49Вильфанд назвал регионы с температурными аномалиями
03:35Вильфанд рассказал о похолодании в центре европейской части России
03:22Вильфанд объяснил, почему Европейскую Россию ждет аномальное тепло
03:04Источник рассказал о пусках "Союзов" со спутниками OneWeb в 2021 году
02:46СВР рассказала, как полет Гагарина воодушевил Абеля в американской тюрьме
02:39Британские СМИ рассказали о последних днях принца Филиппа
02:12Подозрительные инвестиции. Как распознать мошенников
02:11Названо "золотое правило" любой диеты
02:01Россиян предупредили о новой опасности
01:22Китайский блогер рассказал о "вызывающих шок" предпочтениях россиян
01:07В США задержали мать, подозреваемую в убийстве троих детей
00:42Названа привычка, отказ от которой продлевает жизнь на 28 лет
00:36СМИ: южноафриканский штамм COVID-19 более устойчив к вакцине Pfizer
00:26Еврокомиссар заявил, что вакцина "Спутник V" поступит в ЕС слишком поздно
00:09Сенатор назвал позицию Эрдогана по Крыму упрямой
23:58Умер народный артист Эмиль Верник
Лента новостейМолния