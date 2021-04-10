https://ria.ru/20210410/sostoyanie-1727711616.html

Ростуризм рассказал о состоянии россиян после ДТП в Турции

Ростуризм рассказал о состоянии россиян после ДТП в Турции

Состояние шести человек в результате ДТП с российскими туристами в Турции уточняется, 19 человек не получили серьезных травм, говорится в сообщении Ростуризма. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T18:02

2021-04-10T18:02

2021-04-10T18:08

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конья (провинция)

анталья (провинция)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

турция

в мире

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Состояние шести человек в результате ДТП с российскими туристами в Турции уточняется, 19 человек не получили серьезных травм, говорится в сообщении Ростуризма. Ранее генконсульство РФ в Анталье сообщило РИА Новости о 26 пострадавших россиянах в ДТП с автобусом на трассе Конья-Аксарай. Одна туристка погибла. По предварительной информации, полученной генконсульством в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге."По предварительным данным, полученным от посольства и туроператора, всего в автобусе находились 32 туриста. В результате ДТП пострадали 26 россиян, одна туристка погибла. Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. По полученной информации, 19 туристов не получили серьезных травм", - сообщает Ростуризм."После оказания всей необходимой медицинской помощи они будут доставлены в отель. Состояние еще шести человек уточняется. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме", - добавляет ведомство.

https://ria.ru/20210410/rossiyanka-1727706217.html

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2021

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ДТП с российскими туристами в Турции. Кадры очевидца ДТП с российскими туристами в Турции. Кадры очевидца 2021-04-10T18:02 true PT0M14S

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россия, конья (провинция), анталья (провинция), федеральное агентство по туризму (ростуризм), турция, в мире