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СК завел дело на главу управления капстроительства Новосибирской области
СК завел дело на главу управления капстроительства Новосибирской области
Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении директора госучреждения Новосибирской области "Управление РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T11:53
2021-04-10T11:53
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 10 апр – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении директора госучреждения Новосибирской области "Управление капитального строительства", его подозревают в лоббировании интересов стройкомпании, сообщает в субботу следственное управление СК РФ по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении директора государственного казенного учреждения Новосибирской области "Управление капитального строительства", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.По предварительным данным СК, в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования" в 2018 году в бюджете Новосибирской области было запланировано выделение денег на строительство детского сада-яслей в селе Марусино Новосибирской области. За несколько месяцев до размещения информации о планируемом аукционе на строительство, 54-летний директор "УКС" сообщил об этом знакомому директору одной из строительных организаций."Таким образом, строительной организации были созданы преимущественные условия для участия в торгах. Далее в нарушение установленных требований закона директор ГКУ "УКС" Новосибирской области предложил коммерческой организации самостоятельно осуществить подготовку необходимой проектно-сметной документации объекта. После этого подготовленная документация в нарушение закона не прошла государственную экспертизу, а директор ГКУ "УКС" Новосибирской области дал указание подчиненным направить аукционную документацию в региональное министерство строительства для размещения в единой системе закупок", - рассказали в СК.В управлении сообщили, что в июле 2019 года строительная организация успешно выиграла аукцион с суммой финансирования свыше 145 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Новосибирской области."В настоящее время следователями решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Проведены следственные действия по месту службы фигуранта, где изъята необходимая документация, допрошены свидетели", - сообщили в СК.По данным сайта "УКС" Новосибирской области, директором управления является Владимир Мурзин.
https://ria.ru/20210402/arest-1604001858.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия

СК завел дело на главу управления капстроительства Новосибирской области

11:53 10.04.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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НОВОСИБИРСК, 10 апр – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении директора госучреждения Новосибирской области "Управление капитального строительства", его подозревают в лоббировании интересов стройкомпании, сообщает в субботу следственное управление СК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении директора государственного казенного учреждения Новосибирской области "Управление капитального строительства", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным СК, в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования" в 2018 году в бюджете Новосибирской области было запланировано выделение денег на строительство детского сада-яслей в селе Марусино Новосибирской области. За несколько месяцев до размещения информации о планируемом аукционе на строительство, 54-летний директор "УКС" сообщил об этом знакомому директору одной из строительных организаций.
"Таким образом, строительной организации были созданы преимущественные условия для участия в торгах. Далее в нарушение установленных требований закона директор ГКУ "УКС" Новосибирской области предложил коммерческой организации самостоятельно осуществить подготовку необходимой проектно-сметной документации объекта. После этого подготовленная документация в нарушение закона не прошла государственную экспертизу, а директор ГКУ "УКС" Новосибирской области дал указание подчиненным направить аукционную документацию в региональное министерство строительства для размещения в единой системе закупок", - рассказали в СК.
В управлении сообщили, что в июле 2019 года строительная организация успешно выиграла аукцион с суммой финансирования свыше 145 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Новосибирской области.
"В настоящее время следователями решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Проведены следственные действия по месту службы фигуранта, где изъята необходимая документация, допрошены свидетели", - сообщили в СК.
По данным сайта "УКС" Новосибирской области, директором управления является Владимир Мурзин.
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