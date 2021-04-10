https://ria.ru/20210410/serbiya-1727707800.html

Сербские экоактивисты прошли маршем по Белграду

Сербские экоактивисты прошли маршем по Белграду

Экологические активисты Сербии в субботу провели массовую акцию против загрязнения окружающей среды, пройдя маршем по центру Белграда и выдвинув требования... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T17:14

2021-04-10T17:14

2021-04-10T17:15

сербия

в мире

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БЕЛГРАД, 10 апр – РИА Новости. Экологические активисты Сербии в субботу провели массовую акцию против загрязнения окружающей среды, пройдя маршем по центру Белграда и выдвинув требования властям, передает корреспондент РИА Новости.Акция под названием "Экологическое восстание" началась около 13.00 по местному времени (14.00 мск) перед зданием парламента страны. Свыше 70 экологических организаций поддержали акцию движения "Защитим реки Старой Планины" от малых гидроэлектростанций, а также против разработок минерала ядарита на западе страны и загрязнения природы.По оценке корреспондента РИА Новости на акцию собрались более 1 тысячи человек. К присутствующим обратился лидер движения за защиту рек Александр Йованович-Чуты и другие активисты, включая вузовских преподавателей, деятелей искусства и общественников. Организаторы перечислили свои требования к властям Сербии из 13 пунктов."Требуем соблюдения конституции в части защиты окружающей среды, соблюдения как минимум существующих законов. Требуем отставки всех ответственных за вредоносную деятельность и бездействие… Требуем высочайших стандартов по защите окружающей среды и прекращения нецелевого расходования средств на экологию, обязательного учета влияния новых проектов на окружающую среду", - заявили активисты со сцены у парламента.Они также потребовали обеспечить участие граждан в вопросах защиты окружающей среды. "Требуем обеспечить защиту лесов, прекращение их вырубки, остановку строительства малых гидроэлектростанций и введение моратория на их строительство, а также возвращения рек в русла и отмены государственной субвенции на строительство мини-ГЭС", - подчеркнули лидеры протеста.После оглашения требований к руководству страны масса протестующих с плакатами и под музыку из установленных на автомобиле колонок двинулась шествием к зданию правительства по центральным улицам, затем к зданию Радио и телевидения Сербии. Акция проходила мирно, полиция не вмешивалась и перекрывала дорогу для транспорта по маршруту шествия.К участникам акции присоединились протестующие в Сербии интернет-фрилансеры и частные предприниматели из закрытых точек общепита и другие не согласные с экономическими мерами властей на фоне пандемии. В среду вечером поставили два они десятка палаток у здания парламента и проводили мирные шествия к правительству страны, но убрали палатки к акции.Участники акции в большинстве своем носят маски и не выдвигают лозунгов против вакцинации, а также не отрицают существования пандемии коронавируса, дистанцируются от пропаганды антипрививочников.

https://ria.ru/20210410/serbiya-1727694085.html

https://ria.ru/20210328/zemlya-1603174096.html

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Больше тысячи экоактивистов вышли на протест перед парламентом Сербии Протест экологических активистов у здания сербского парламента. На акцию в защиту малых рек от строительства ГЭС и против разработок минерала ядарита вышли более тысячи человек. 2021-04-10T17:14 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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