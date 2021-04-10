https://ria.ru/20210410/serbiya-1727694085.html

Перед парламентом Сербии началось "экологическое восстание"

Перед парламентом Сербии началось "экологическое восстание"

Протест активистов в защиту природы Сербии "Экологическое восстание" проходит перед Скупщиной (парламентом) страны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T15:00

2021-04-10T15:00

2021-04-10T15:23

сербия

в мире

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БЕЛГРАД, 10 апр – РИА Новости. Протест активистов в защиту природы Сербии "Экологическое восстание" проходит перед Скупщиной (парламентом) страны, передает корреспондент РИА Новости.В субботу около 70 экологических организаций поддержали акцию движения "Защитим реки (горного массива) Стара-Планины" от малых гидроэлектростанций, а также против разработок минерала ядарита на западе страны и загрязнения природы.К ним присоединились протестующие в Сербии интернет-фрилансеры и частные предприниматели из закрытых точек общепита, а также другие не согласные с экономическими мерами властей на фоне пандемии, которые в среду вечером поставили два десятка палаток у здания парламента и проводили мирные шествия к правительству страны, но убрали палатки к акции.Группы эко-активистов и молодежи около 13.00 (14.00 мск) начали собираться у здания заксобрания, свыше тысячи человек. Официальных данных по числу участников нет. Из колонок звучит югославский рок. Ожидается обращение лидера движения за защиту рек Александра Йовановича-Чуты и других активистов.Ранее основным ядром протестующих стали сербские фрилансеры, работающие в интернете, не согласные с требованием властей по самостоятельной выплате налоговых, страховых и пенсионных взносов с 2015 по 2020 годы на фоне пандемии коронавируса и общего упадка доходов.Участники акции в большинстве своем носят маски и не выдвигают лозунгов против вакцинации, а также не отрицают существования пандемии коронавируса, дистанцируются от пропаганды антипрививочников.

https://ria.ru/20210327/aktsiya-1602766386.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210323/voda-1602551845.html

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