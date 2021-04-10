Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210410/serbiya-1727694085.html
Перед парламентом Сербии началось "экологическое восстание"
Перед парламентом Сербии началось "экологическое восстание"
Протест активистов в защиту природы Сербии "Экологическое восстание" проходит перед Скупщиной (парламентом) страны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T15:00
2021-04-10T15:23
сербия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727696675_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2c78b9e460992afb4643b028c26adabb.jpg
БЕЛГРАД, 10 апр – РИА Новости. Протест активистов в защиту природы Сербии "Экологическое восстание" проходит перед Скупщиной (парламентом) страны, передает корреспондент РИА Новости.В субботу около 70 экологических организаций поддержали акцию движения "Защитим реки (горного массива) Стара-Планины" от малых гидроэлектростанций, а также против разработок минерала ядарита на западе страны и загрязнения природы.К ним присоединились протестующие в Сербии интернет-фрилансеры и частные предприниматели из закрытых точек общепита, а также другие не согласные с экономическими мерами властей на фоне пандемии, которые в среду вечером поставили два десятка палаток у здания парламента и проводили мирные шествия к правительству страны, но убрали палатки к акции.Группы эко-активистов и молодежи около 13.00 (14.00 мск) начали собираться у здания заксобрания, свыше тысячи человек. Официальных данных по числу участников нет. Из колонок звучит югославский рок. Ожидается обращение лидера движения за защиту рек Александра Йовановича-Чуты и других активистов.Ранее основным ядром протестующих стали сербские фрилансеры, работающие в интернете, не согласные с требованием властей по самостоятельной выплате налоговых, страховых и пенсионных взносов с 2015 по 2020 годы на фоне пандемии коронавируса и общего упадка доходов.Участники акции в большинстве своем носят маски и не выдвигают лозунгов против вакцинации, а также не отрицают существования пандемии коронавируса, дистанцируются от пропаганды антипрививочников.
https://ria.ru/20210327/aktsiya-1602766386.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210323/voda-1602551845.html
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727696675_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3d6114e80f24bc6afb559d46b4f25a65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сербия, в мире

Перед парламентом Сербии началось "экологическое восстание"

15:00 10.04.2021 (обновлено: 15:23 10.04.2021)
 
© РИА НовостиПротест экологических активистов у здания сербского парламента
Протест экологических активистов у здания сербского парламента - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 10 апр – РИА Новости. Протест активистов в защиту природы Сербии "Экологическое восстание" проходит перед Скупщиной (парламентом) страны, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу около 70 экологических организаций поддержали акцию движения "Защитим реки (горного массива) Стара-Планины" от малых гидроэлектростанций, а также против разработок минерала ядарита на западе страны и загрязнения природы.
Ежегодная экологическая акция Час Земли - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
27 марта, 00:13
Международная экологическая акция "Час Земли"
К ним присоединились протестующие в Сербии интернет-фрилансеры и частные предприниматели из закрытых точек общепита, а также другие не согласные с экономическими мерами властей на фоне пандемии, которые в среду вечером поставили два десятка палаток у здания парламента и проводили мирные шествия к правительству страны, но убрали палатки к акции.
Группы эко-активистов и молодежи около 13.00 (14.00 мск) начали собираться у здания заксобрания, свыше тысячи человек. Официальных данных по числу участников нет. Из колонок звучит югославский рок. Ожидается обращение лидера движения за защиту рек Александра Йовановича-Чуты и других активистов.
Ранее основным ядром протестующих стали сербские фрилансеры, работающие в интернете, не согласные с требованием властей по самостоятельной выплате налоговых, страховых и пенсионных взносов с 2015 по 2020 годы на фоне пандемии коронавируса и общего упадка доходов.
Участники акции в большинстве своем носят маски и не выдвигают лозунгов против вакцинации, а также не отрицают существования пандемии коронавируса, дистанцируются от пропаганды антипрививочников.
Панорама Киева из парка Владимирская горка - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 21:03
На Украине предупредили об экологической катастрофе
 
СербияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31Министр обороны ФРГ призвала Россию объяснить перемещение войск
04:24Савченко предрекла Украине "руины и погромы" после Зеленского
04:07Вильфанд спрогнозировал аномально жаркую погоду на Урале
03:57В России изменились правила пользования маткапиталом
03:49Вильфанд назвал регионы с температурными аномалиями
03:35Вильфанд рассказал о похолодании в центре европейской части России
03:22Вильфанд объяснил, почему Европейскую Россию ждет аномальное тепло
03:04Источник рассказал о пусках "Союзов" со спутниками OneWeb в 2021 году
02:46СВР рассказала, как полет Гагарина воодушевил Абеля в американской тюрьме
02:39Британские СМИ рассказали о последних днях принца Филиппа
02:12Подозрительные инвестиции. Как распознать мошенников
02:11Названо "золотое правило" любой диеты
02:01Россиян предупредили о новой опасности
01:22Китайский блогер рассказал о "вызывающих шок" предпочтениях россиян
01:07В США задержали мать, подозреваемую в убийстве троих детей
00:42Названа привычка, отказ от которой продлевает жизнь на 28 лет
00:36СМИ: южноафриканский штамм COVID-19 более устойчив к вакцине Pfizer
00:26Еврокомиссар заявил, что вакцина "Спутник V" поступит в ЕС слишком поздно
00:09Сенатор назвал позицию Эрдогана по Крыму упрямой
23:58Умер народный артист Эмиль Верник
Лента новостейМолния