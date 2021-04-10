https://ria.ru/20210410/sboy-1727681633.html

Конструкторы объяснили сбой при стыковке "Прогресса" к МКС в феврале

Конструкторы объяснили сбой при стыковке "Прогресса" к МКС в феврале

Проблемы в головном обтекателе ракеты "Союз" стали причиной сбоя во время стыковки космического корабля "Прогресс МС-16" к Международной космической станции,... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T13:06

2021-04-10T13:06

2021-04-10T13:06

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международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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БАЙКОНУР (Казахстан), 10 апр - РИА Новости. Проблемы в головном обтекателе ракеты "Союз" стали причиной сбоя во время стыковки космического корабля "Прогресс МС-16" к Международной космической станции, рассказал журналистам глава Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов."Комиссия работает до 30 апреля. Вопрос в головном обтекателе", - сказал он."Прогресс МС-16" 17 февраля был пристыкован к МКС космонавтом Сергеем Рыжиковым с помощью ручного телеоператорного режима управления, после того как на дальности около 20 метров до станции грузовик отклонился от оси причаливания (крен составил более 30 градусов). Причины сбоя в системе "Курс" сейчас выясняют специалисты "Роскосмоса" по записям видеокамер и телеметрической информации от ракеты и корабля.Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли ранее сообщил, что проблема при стыковке была вызвана повреждениями антенны и элементов системы "Курс-НА", полученными при сбросе головного обтекателя ракеты-носителя "Союз-2.1а" в ходе выведения корабля на орбиту. Корабль при выведении закрыт двумя створками головного обтекателя, которые отстреливаются в определенный момент полета.На фотографии, обнародованной ранее Космическим центром имени Джонсона, видно, что на грузовике одна из чашек антенны "Курса" помята, а также поврежден металлический элемент системы.

https://ria.ru/20210409/mars-1727626943.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прогресс-мс, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, союз, роскосмос