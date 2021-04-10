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CША не готовы снять санкции с Ирана даже при возвращении к СВПД
CША не готовы снять санкции с Ирана даже при возвращении к СВПД
CША не готовы снять все санкции с Ирана даже при возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил журналистам высокопоставленный чиновник... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T00:29
2021-04-10T00:29
2021-04-10T00:29
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. CША не готовы снять все санкции с Ирана даже при возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил журналистам высокопоставленный чиновник госдепартамента.По его словам, США готовы снять санкции, введенные после их собственного выхода из СВПД, если Иран вернется к соблюдению соглашения."Это не значит все (санкции), потому что есть легитимные санкции, даже при скрупулезном изучении СВПД… Согласно СВПД, США могут накладывать санкции по терроризму, по нарушению прав человека", - заявил он.По его словам, США должны будут "подробно рассмотреть" введенные санкции и решить, какие снять, а какие оставить.Заседание Совместной комиссии по СВПД прошло в очном формате на уровне политических директоров на этой неделе в Вене.
https://radiosputnik.ria.ru/20210409/iran-1727586257.html
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иран, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости.
CША не готовы снять все санкции с Ирана
даже при возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД
), заявил журналистам высокопоставленный чиновник госдепартамента.
По его словам, США
готовы снять санкции, введенные после их собственного выхода из СВПД, если Иран вернется к соблюдению соглашения.
"Это не значит все (санкции), потому что есть легитимные санкции, даже при скрупулезном изучении СВПД… Согласно СВПД, США могут накладывать санкции по терроризму, по нарушению прав человека", - заявил он.
По его словам, США должны будут "подробно рассмотреть" введенные санкции и решить, какие снять, а какие оставить.
Заседание Совместной комиссии по СВПД прошло в очном формате на уровне политических директоров на этой неделе в Вене.