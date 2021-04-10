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Ростуризм взял на контроль ситуацию с ДТП с туристами в Турции
Ростуризм взял на контроль ситуацию с ДТП с туристами в Турции
Ростуризм держит ситуацию с ДТП с российскими туристами в Турции на контроле и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса, говорится в... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T17:52
2021-04-10T18:19
пегас туристик
россия
анталья (провинция)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
турция
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Ростуризм держит ситуацию с ДТП с российскими туристами в Турции на контроле и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса, говорится в сообщении ведомства.Ранее генконсульство РФ в Анталье сообщило РИА Новости об одной погибшей российской туристке и 26 пострадавших россиянах в ДТП с автобусом на трассе Конья-Аксарай. По предварительной информации, полученной генконсульством в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге."Ростуризм держит ситуацию на постоянном контроле и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса", - указывает ведомство.Согласно информации генконсульства РФ в Анталье, утром на трассе Конья-Аксарай произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора "Пегас Туристик"."По предварительной информации, полученной в правоохранительных органах Турции, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге, съехал в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось", - говорится в сообщении Ростуризма.Сотрудники посольства России в Анкаре выехали на место происшествия для оказания консульской помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств происшествия. Посольство и генконсульство в Анталье находятся в контакте с местными властями. Ростуризм также приводит телефон экстренной связи генконсульства России в Анталье +90 (541) 417 87 78, а также телефон "горячей линии" туроператора "Пегас Туристик" +7 (495) 221-33-68.
https://ria.ru/20210410/rossiyanka-1727706217.html
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анталья (провинция)
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пегас туристик, россия, анталья (провинция), федеральное агентство по туризму (ростуризм), турция

Ростуризм взял на контроль ситуацию с ДТП с туристами в Турции

17:52 10.04.2021 (обновлено: 18:19 10.04.2021)
 
ДТП с автобусом в Турции. Кадр видео
ДТП с автобусом в Турции. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Ростуризм держит ситуацию с ДТП с российскими туристами в Турции на контроле и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса, говорится в сообщении ведомства.
Ранее генконсульство РФ в Анталье сообщило РИА Новости об одной погибшей российской туристке и 26 пострадавших россиянах в ДТП с автобусом на трассе Конья-Аксарай. По предварительной информации, полученной генконсульством в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге.
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"Ростуризм держит ситуацию на постоянном контроле и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса", - указывает ведомство.
Согласно информации генконсульства РФ в Анталье, утром на трассе Конья-Аксарай произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора "Пегас Туристик".
"По предварительной информации, полученной в правоохранительных органах Турции, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге, съехал в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось", - говорится в сообщении Ростуризма.
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Сотрудники посольства России в Анкаре выехали на место происшествия для оказания консульской помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств происшествия. Посольство и генконсульство в Анталье находятся в контакте с местными властями. Ростуризм также приводит телефон экстренной связи генконсульства России в Анталье +90 (541) 417 87 78, а также телефон "горячей линии" туроператора "Пегас Туристик" +7 (495) 221-33-68.
 
Пегас ТуристикРоссияАнталья (провинция)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)Турция
 
 
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