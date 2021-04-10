https://ria.ru/20210410/rosturizm-1727710574.html

Ростуризм взял на контроль ситуацию с ДТП с туристами в Турции

Ростуризм взял на контроль ситуацию с ДТП с туристами в Турции

Ростуризм держит ситуацию с ДТП с российскими туристами в Турции на контроле и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса, говорится в... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T17:52

2021-04-10T17:52

2021-04-10T18:19

пегас туристик

россия

анталья (провинция)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

турция

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Ростуризм держит ситуацию с ДТП с российскими туристами в Турции на контроле и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса, говорится в сообщении ведомства.Ранее генконсульство РФ в Анталье сообщило РИА Новости об одной погибшей российской туристке и 26 пострадавших россиянах в ДТП с автобусом на трассе Конья-Аксарай. По предварительной информации, полученной генконсульством в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге."Ростуризм держит ситуацию на постоянном контроле и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса", - указывает ведомство.Согласно информации генконсульства РФ в Анталье, утром на трассе Конья-Аксарай произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора "Пегас Туристик"."По предварительной информации, полученной в правоохранительных органах Турции, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге, съехал в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось", - говорится в сообщении Ростуризма.Сотрудники посольства России в Анкаре выехали на место происшествия для оказания консульской помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств происшествия. Посольство и генконсульство в Анталье находятся в контакте с местными властями. Ростуризм также приводит телефон экстренной связи генконсульства России в Анталье +90 (541) 417 87 78, а также телефон "горячей линии" туроператора "Пегас Туристик" +7 (495) 221-33-68.

https://ria.ru/20210410/rossiyanka-1727706217.html

https://ria.ru/20210410/dtp-1727698629.html

россия

анталья (провинция)

турция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пегас туристик, россия, анталья (провинция), федеральное агентство по туризму (ростуризм), турция