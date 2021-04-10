Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210410/promyvka-1727672007.html
Московские дороги второй раз за год промоют спецсредством
Московские дороги второй раз за год промоют спецсредством
Вторая в этом году промывка дорог после зимы специальным моющим средством начнется в полдень субботы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T11:35
2021-04-10T11:35
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727585315_0:70:3392:1978_1920x0_80_0_0_f6f7d376f10f7a9dde01850cb13df03a.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вторая в этом году промывка дорог после зимы специальным моющим средством начнется в полдень субботы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в субботу во второй раз помоют дороги с шампунем после зимы. Он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой."Во всех округах столицы продолжается большая уборка: промываем элементы дорожно-транспортной инфраструктуры, приводим в порядок фасады и цоколи жилых и нежилых зданий, дворовые территории, детские площадки, газоны. В 12.00 начнется вторая в этом году промывка специальным моющим средством после зимы всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог и прилегающих к ним парковок, тротуаров, дворовых территорий. Всего в апреле запланировано четыре такие промывки", - говорится в сообщении.Отмечается, что автомобилистам необходимо быть внимательными на дороге и не мешать прохождению колонн техники.
https://realty.ria.ru/20210409/vokzaly-1727554017.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727585315_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_652a22665a276bb76af76d0a7792ccd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Московские дороги второй раз за год промоют спецсредством

11:35 10.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПромывка дорог с шампунем в Москве
Промывка дорог с шампунем в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вторая в этом году промывка дорог после зимы специальным моющим средством начнется в полдень субботы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в субботу во второй раз помоют дороги с шампунем после зимы. Он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.
"Во всех округах столицы продолжается большая уборка: промываем элементы дорожно-транспортной инфраструктуры, приводим в порядок фасады и цоколи жилых и нежилых зданий, дворовые территории, детские площадки, газоны. В 12.00 начнется вторая в этом году промывка специальным моющим средством после зимы всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог и прилегающих к ним парковок, тротуаров, дворовых территорий. Всего в апреле запланировано четыре такие промывки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобилистам необходимо быть внимательными на дороге и не мешать прохождению колонн техники.
Виды Москвы с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 15:01
Казанский и Курский вокзалы Москвы вошли в топ-10 лучших Европы
 
Городское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31Министр обороны ФРГ призвала Россию объяснить перемещение войск
04:24Савченко предрекла Украине "руины и погромы" после Зеленского
04:07Вильфанд спрогнозировал аномально жаркую погоду на Урале
03:57В России изменились правила пользования маткапиталом
03:49Вильфанд назвал регионы с температурными аномалиями
03:35Вильфанд рассказал о похолодании в центре европейской части России
03:22Вильфанд объяснил, почему Европейскую Россию ждет аномальное тепло
03:04Источник рассказал о пусках "Союзов" со спутниками OneWeb в 2021 году
02:46СВР рассказала, как полет Гагарина воодушевил Абеля в американской тюрьме
02:39Британские СМИ рассказали о последних днях принца Филиппа
02:12Подозрительные инвестиции. Как распознать мошенников
02:11Названо "золотое правило" любой диеты
02:01Россиян предупредили о новой опасности
01:22Китайский блогер рассказал о "вызывающих шок" предпочтениях россиян
01:07В США задержали мать, подозреваемую в убийстве троих детей
00:42Названа привычка, отказ от которой продлевает жизнь на 28 лет
00:36СМИ: южноафриканский штамм COVID-19 более устойчив к вакцине Pfizer
00:26Еврокомиссар заявил, что вакцина "Спутник V" поступит в ЕС слишком поздно
00:09Сенатор назвал позицию Эрдогана по Крыму упрямой
23:58Умер народный артист Эмиль Верник
Лента новостейМолния