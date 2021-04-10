https://ria.ru/20210410/promyvka-1727672007.html

Московские дороги второй раз за год промоют спецсредством

Московские дороги второй раз за год промоют спецсредством

Вторая в этом году промывка дорог после зимы специальным моющим средством начнется в полдень субботы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T11:35

2021-04-10T11:35

2021-04-10T11:35

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вторая в этом году промывка дорог после зимы специальным моющим средством начнется в полдень субботы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в субботу во второй раз помоют дороги с шампунем после зимы. Он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой."Во всех округах столицы продолжается большая уборка: промываем элементы дорожно-транспортной инфраструктуры, приводим в порядок фасады и цоколи жилых и нежилых зданий, дворовые территории, детские площадки, газоны. В 12.00 начнется вторая в этом году промывка специальным моющим средством после зимы всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог и прилегающих к ним парковок, тротуаров, дворовых территорий. Всего в апреле запланировано четыре такие промывки", - говорится в сообщении.Отмечается, что автомобилистам необходимо быть внимательными на дороге и не мешать прохождению колонн техники.

https://realty.ria.ru/20210409/vokzaly-1727554017.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва