https://ria.ru/20210410/promyvka-1727672007.html
Московские дороги второй раз за год промоют спецсредством
Московские дороги второй раз за год промоют спецсредством
Вторая в этом году промывка дорог после зимы специальным моющим средством начнется в полдень субботы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T11:35
2021-04-10T11:35
2021-04-10T11:35
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вторая в этом году промывка дорог после зимы специальным моющим средством начнется в полдень субботы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в субботу во второй раз помоют дороги с шампунем после зимы. Он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой."Во всех округах столицы продолжается большая уборка: промываем элементы дорожно-транспортной инфраструктуры, приводим в порядок фасады и цоколи жилых и нежилых зданий, дворовые территории, детские площадки, газоны. В 12.00 начнется вторая в этом году промывка специальным моющим средством после зимы всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог и прилегающих к ним парковок, тротуаров, дворовых территорий. Всего в апреле запланировано четыре такие промывки", - говорится в сообщении.Отмечается, что автомобилистам необходимо быть внимательными на дороге и не мешать прохождению колонн техники.
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РИА Новости
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РИА Новости
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вторая в этом году промывка дорог после зимы специальным моющим средством начнется в полдень субботы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
сообщил, что в субботу во второй раз помоют дороги с шампунем после зимы. Он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.
"Во всех округах столицы продолжается большая уборка: промываем элементы дорожно-транспортной инфраструктуры, приводим в порядок фасады и цоколи жилых и нежилых зданий, дворовые территории, детские площадки, газоны. В 12.00 начнется вторая в этом году промывка специальным моющим средством после зимы всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог и прилегающих к ним парковок, тротуаров, дворовых территорий. Всего в апреле запланировано четыре такие промывки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобилистам необходимо быть внимательными на дороге и не мешать прохождению колонн техники.