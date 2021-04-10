Производитель "Союза" объяснил прекращение выпуска гражданской продукции
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный в Амурской области
БАЙКОНУР (Казахстан), 10 апр - РИА Новости. Производитель ракет "Союз" и ряда космических аппаратов дистанционного наблюдения Земли Ракетно-космический центр "Прогресс" отказался от выпуска гражданской продукции из-за нерентабельности, рассказал журналистам глава предприятия Дмитрий Баранов.
"Гражданской продукции производство в РКЦ "Прогресс" на сегодня полностью прекращено. С нашими накладными расходами и масштабами это нерентабельно", - сказал глава предприятия.
Он отметил, что за последние два года предприятие на 100-150% снизило накладные расходы, но "те цифры, которые у нас есть, не позволяют нам конкурировать на рынке гражданской продукции".
"В ближайшие несколько лет, я думаю, мы к изготовлению гражданской продукции не вернемся", - сказал Баранов.
Ранее предприятие разрабатывало, например, гражданский самолет "Рысачок", продавало детские санки. В настоящее время помимо производства продукции для военных, РКЦ "Прогресс" производит ракеты и спутники для "Роскосмоса", выполняет контракты на производство ракет по заказу европейской компании Arianespace.