https://ria.ru/20210410/produktsiya-1727682319.html

Производитель "Союза" объяснил прекращение выпуска гражданской продукции

Производитель "Союза" объяснил прекращение выпуска гражданской продукции

Производитель ракет "Союз" и ряда космических аппаратов дистанционного наблюдения Земли Ракетно-космический центр "Прогресс" отказался от выпуска гражданской... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T13:10

2021-04-10T13:10

2021-04-10T13:10

наука

ркц "прогресс"

космос - риа наука

союз

роскосмос

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БАЙКОНУР (Казахстан), 10 апр - РИА Новости. Производитель ракет "Союз" и ряда космических аппаратов дистанционного наблюдения Земли Ракетно-космический центр "Прогресс" отказался от выпуска гражданской продукции из-за нерентабельности, рассказал журналистам глава предприятия Дмитрий Баранов.Он отметил, что за последние два года предприятие на 100-150% снизило накладные расходы, но "те цифры, которые у нас есть, не позволяют нам конкурировать на рынке гражданской продукции"."В ближайшие несколько лет, я думаю, мы к изготовлению гражданской продукции не вернемся", - сказал Баранов.Ранее предприятие разрабатывало, например, гражданский самолет "Рысачок", продавало детские санки. В настоящее время помимо производства продукции для военных, РКЦ "Прогресс" производит ракеты и спутники для "Роскосмоса", выполняет контракты на производство ракет по заказу европейской компании Arianespace.

https://ria.ru/20210409/korabl-1727540715.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ркц "прогресс", космос - риа наука, союз, роскосмос