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Самая пожилая жительница Башкирии привилась от коронавируса
Самая пожилая жительница Башкирии привилась от коронавируса
Самая пожилая жительница Башкирии – 103-летняя уфимка Валентина Драган - привилась российской вакциной от коронавируса, сообщил глава региона Радий Хабиров. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T08:00
2021-04-10T08:00
2021-04-10T08:00
радий хабиров
здоровье - общество
общество
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УФА, 10 апр – РИА Новости. Самая пожилая жительница Башкирии – 103-летняя уфимка Валентина Драган - привилась российской вакциной от коронавируса, сообщил глава региона Радий Хабиров.Об этом Хабиров рассказал на своих страницах в социальных сетях и опубликовал фотографию долгожительницы."Валентине Григорьевне Драган из Уфы 103 года!! На этой неделе она сделала прививку от коронавируса "Спутник V". И теперь Валентина Григорьевна – самый пожилой житель нашей республики, который привился от коронавируса", - написал глава Башкирии.Он пожелал ей здоровья и быть окруженной вниманием близких.По данным минздрава республики, в Башкирии первым компонентом вакцины привились 169 218 человек, 108 534 жителей региона полностью завершили вакцинацию.
https://ria.ru/20210409/vaktsina-1727581189.html
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радий хабиров, здоровье - общество, общество
УФА, 10 апр – РИА Новости.
Самая пожилая жительница Башкирии – 103-летняя уфимка Валентина Драган - привилась российской вакциной от коронавируса, сообщил глава региона Радий Хабиров
.
Об этом Хабиров рассказал на своих страницах в социальных сетях и опубликовал фотографию долгожительницы.
"Валентине Григорьевне Драган из Уфы 103 года!! На этой неделе она сделала прививку от коронавируса "Спутник V". И теперь Валентина Григорьевна – самый пожилой житель нашей республики, который привился от коронавируса", - написал глава Башкирии.
Он пожелал ей здоровья и быть окруженной вниманием близких.
Валентине Григорьевне Драган из Уфы – 103 года!! На этой неделе она сделала прививку от коронавируса «Спутник V». И...Опубликовано Радием Хабировым Пятница, 9 апреля 2021 г.
По данным минздрава республики, в Башкирии первым компонентом вакцины привились 169 218 человек, 108 534 жителей региона полностью завершили вакцинацию.