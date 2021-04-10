https://ria.ru/20210410/privivka-1727652703.html

Самая пожилая жительница Башкирии привилась от коронавируса

Самая пожилая жительница Башкирии привилась от коронавируса

Самая пожилая жительница Башкирии – 103-летняя уфимка Валентина Драган - привилась российской вакциной от коронавируса, сообщил глава региона Радий Хабиров. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T08:00

2021-04-10T08:00

2021-04-10T08:00

радий хабиров

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602653465_0:0:2471:1390_1920x0_80_0_0_df54192bb73d0adc905faef183cc9f40.jpg

УФА, 10 апр – РИА Новости. Самая пожилая жительница Башкирии – 103-летняя уфимка Валентина Драган - привилась российской вакциной от коронавируса, сообщил глава региона Радий Хабиров.Об этом Хабиров рассказал на своих страницах в социальных сетях и опубликовал фотографию долгожительницы."Валентине Григорьевне Драган из Уфы 103 года!! На этой неделе она сделала прививку от коронавируса "Спутник V". И теперь Валентина Григорьевна – самый пожилой житель нашей республики, который привился от коронавируса", - написал глава Башкирии.Он пожелал ей здоровья и быть окруженной вниманием близких.По данным минздрава республики, в Башкирии первым компонентом вакцины привились 169 218 человек, 108 534 жителей региона полностью завершили вакцинацию.

https://ria.ru/20210409/vaktsina-1727581189.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

радий хабиров, здоровье - общество, общество