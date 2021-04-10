Правительство выделило регионам средства на оснащение медучреждений
10:09 10.04.2021 (обновлено: 10:28 10.04.2021)
© Фото : Информационный портал Управления здравоохранения Липецкой области"Бережливая поликлиника" в Липецкой области
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правительство России выделило более 1,6 миллиарда рублей регионам на оснащение медицинских, образовательных и спортивных учреждений, сообщила пресс-служба кабмина.
"Более 1,6 миллиарда рублей будет направлено в регионы на оснащение медицинских, образовательных и спортивных учреждений. Распоряжение о выделении этих средств из резервного фонда подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с помощью федерального финансирования в медучреждения будет доставлено 115 автомобилей скорой помощи, а в образовательные организации поступит свыше шести тысяч комплексов для дезинфекции рук и измерения температуры.
"Детские школы искусств получат около 1,5 тысячи новых музыкальных инструментов, а для спортивных школ будет закуплено более 6 тысяч единиц инвентаря и оборудования. Спортивным учреждениям также передадут 112 комплексов для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовки спортсменов", - добавляется в сообщении.
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