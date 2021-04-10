https://ria.ru/20210410/pravitelstvo-1727662925.html

Правительство выделило регионам средства на оснащение медучреждений

Правительство выделило регионам средства на оснащение медучреждений

Правительство России выделило более 1,6 миллиарда рублей регионам на оснащение медицинских, образовательных и спортивных учреждений, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T10:09

2021-04-10T10:09

2021-04-10T10:28

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правительство России выделило более 1,6 миллиарда рублей регионам на оснащение медицинских, образовательных и спортивных учреждений, сообщила пресс-служба кабмина."Более 1,6 миллиарда рублей будет направлено в регионы на оснащение медицинских, образовательных и спортивных учреждений. Распоряжение о выделении этих средств из резервного фонда подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что с помощью федерального финансирования в медучреждения будет доставлено 115 автомобилей скорой помощи, а в образовательные организации поступит свыше шести тысяч комплексов для дезинфекции рук и измерения температуры."Детские школы искусств получат около 1,5 тысячи новых музыкальных инструментов, а для спортивных школ будет закуплено более 6 тысяч единиц инвентаря и оборудования. Спортивным учреждениям также передадут 112 комплексов для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовки спортсменов", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210401/immunoprofilaktika-1603733528.html

https://ria.ru/20210407/bednost-1727189609.html

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россия, михаил мишустин, общество