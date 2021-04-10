https://ria.ru/20210410/pravitelstvo-1727651714.html

Врио губернатора Ульяновской области отправил в отставку правительство

Врио губернатора Ульяновской области отправил в отставку правительство

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских своим распоряжением официально отправил правительство региона в отставку, поручив ему исполнять обязанности РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T07:12

2021-04-10T07:12

2021-04-10T08:44

алексей русских

ульяновская область

политика

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САМАРА, 10 апр - РИА Новости. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских своим распоряжением официально отправил правительство региона в отставку, поручив ему исполнять обязанности до сформирования нового кабинета министров.В четверг ульяновский губернатор Сергей Морозов заявил, что уходит в отставку и намерен баллотироваться в Госдуму. Президент России Владимир Путин принял его отставку и назначил врио губернатора региона Алексея Русских. В пятницу полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил Русских активу Ульяновской области.

https://ria.ru/20210408/gubernator-1727422313.html

ульяновская область

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2021

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алексей русских, ульяновская область, политика