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Врио губернатора Ульяновской области отправил в отставку правительство
Врио губернатора Ульяновской области отправил в отставку правительство
Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских своим распоряжением официально отправил правительство региона в отставку, поручив ему исполнять обязанности РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T07:12
2021-04-10T08:44
алексей русских
ульяновская область
политика
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САМАРА, 10 апр - РИА Новости. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских своим распоряжением официально отправил правительство региона в отставку, поручив ему исполнять обязанности до сформирования нового кабинета министров.В четверг ульяновский губернатор Сергей Морозов заявил, что уходит в отставку и намерен баллотироваться в Госдуму. Президент России Владимир Путин принял его отставку и назначил врио губернатора региона Алексея Русских. В пятницу полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил Русских активу Ульяновской области.
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алексей русских, ульяновская область, политика

Врио губернатора Ульяновской области отправил в отставку правительство

07:12 10.04.2021 (обновлено: 08:44 10.04.2021)
 
© Фото : Совет Федерации РФАлексей Русских
Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© Фото : Совет Федерации РФ
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САМАРА, 10 апр - РИА Новости. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских своим распоряжением официально отправил правительство региона в отставку, поручив ему исполнять обязанности до сформирования нового кабинета министров.
"Объявить об отставке правительства Ульяновской области... Поручить... правительству Ульяновской области исполнять свои полномочия до сформирования нового состава правительства Ульяновской области", - говорится в распоряжении, подписанном Русских.
Сергей Морозов - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 18:19
Путин оценил работу бывшего главы Ульяновской области Морозова
В четверг ульяновский губернатор Сергей Морозов заявил, что уходит в отставку и намерен баллотироваться в Госдуму. Президент России Владимир Путин принял его отставку и назначил врио губернатора региона Алексея Русских. В пятницу полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил Русских активу Ульяновской области.
 
Алексей РусскихУльяновская областьПолитика
 
 
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