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В Свердловской области погиб пожарный
В Свердловской области погиб пожарный
Пожарный погиб во время тушения огня в городе Асбесте Свердловской области, сообщает в субботу региональное ГУМЧС России. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T16:27
2021-04-10T16:30
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр шульга
лесной
асбест
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Пожарный погиб во время тушения огня в городе Асбесте Свердловской области, сообщает в субботу региональное ГУМЧС России."Утром 10 апреля 2021 года поступило сообщение о пожаре по адресу: город Асбест, улица Лесная, 1. На площади 64 квадратных метра горел строящийся частный дом. В ходе тушения пожара в результате обрушения одной из стен один из пожарных получил травмы, не совместимые с жизнью. Обстоятельства происшествия выясняют следственные органы", - говорится в сообщении.Как сообщил журналистам в субботу старший помощник руководителя СУСК по Свердловской области Александр Шульга, по гибели сотрудника МЧС следственным отделом по городу Асбест СУСКР по Свердловской области организована доследственная проверка."Проведен осмотр места происшествия, принимаются меры к опросу очевидцев инцидента и установлению всех без исключения обстоятельств трагедии. Назначена судебная медицинская экспертиза, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия", - сказал Шульга.
https://radiosputnik.ria.ru/20210409/pozhar-1727623715.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр шульга, лесной, асбест, происшествия

В Свердловской области погиб пожарный

16:27 10.04.2021 (обновлено: 16:30 10.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Пожарный погиб во время тушения огня в городе Асбесте Свердловской области, сообщает в субботу региональное ГУМЧС России.
"Утром 10 апреля 2021 года поступило сообщение о пожаре по адресу: город Асбест, улица Лесная, 1. На площади 64 квадратных метра горел строящийся частный дом. В ходе тушения пожара в результате обрушения одной из стен один из пожарных получил травмы, не совместимые с жизнью. Обстоятельства происшествия выясняют следственные органы", - говорится в сообщении.
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Как сообщил журналистам в субботу старший помощник руководителя СУСК по Свердловской области Александр Шульга, по гибели сотрудника МЧС следственным отделом по городу Асбест СУСКР по Свердловской области организована доследственная проверка.
"Проведен осмотр места происшествия, принимаются меры к опросу очевидцев инцидента и установлению всех без исключения обстоятельств трагедии. Назначена судебная медицинская экспертиза, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия", - сказал Шульга.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр ШульгаЛеснойАсбестПроисшествия
 
 
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