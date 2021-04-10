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В Подмосковье обрушилась кровля горящего мебельного склада
В Подмосковье обрушилась кровля горящего мебельного склада
Кровля горящего в подмосковной Электростали мебельного склада обрушилась на площади 2500 квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T05:30
2021-04-10T05:30
2021-04-10T05:30
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
электросталь
происшествия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Кровля горящего в подмосковной Электростали мебельного склада обрушилась на площади 2500 квадратных метров, сообщает МЧС России.Ранее сообщалось о локализации огня на площади 3,6 тысячи квадратных метров на мебельном складе в городе Электросталь по адресу Промышленный проезд, дом 11."Обрушение кровли на площади 2,5 тысячи квадратных метров, стен - на 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210410/pozhar-1727640237.html
электросталь
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), электросталь, происшествия