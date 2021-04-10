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В Воронеже ликвидировали пожар в жилом доме
В Воронеже ликвидировали пожар в жилом доме
Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в Воронеже площадью в 500 квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T00:11
2021-04-10T00:11
2021-04-10T00:11
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воронеж
происшествия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в Воронеже площадью в 500 квадратных метров, сообщает МЧС России.Ранее сообщалось, что спасатели локализовали пожар на площади 500 квадратных метров в пятиэтажном доме по улице Еремеева, где загорелась кровля. По предварительным данным, пострадавших нет."В 23.44 - полная ликвидация", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210409/pozhar-1727623715.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронеж, происшествия