https://ria.ru/20210410/pozhar-1727640237.html

В Воронеже ликвидировали пожар в жилом доме

В Воронеже ликвидировали пожар в жилом доме

Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в Воронеже площадью в 500 квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T00:11

2021-04-10T00:11

2021-04-10T00:11

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

воронеж

происшествия

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в Воронеже площадью в 500 квадратных метров, сообщает МЧС России.Ранее сообщалось, что спасатели локализовали пожар на площади 500 квадратных метров в пятиэтажном доме по улице Еремеева, где загорелась кровля. По предварительным данным, пострадавших нет."В 23.44 - полная ликвидация", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/pozhar-1727623715.html

воронеж

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронеж, происшествия