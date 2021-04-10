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В Воронеже ликвидировали пожар в жилом доме
В Воронеже ликвидировали пожар в жилом доме
Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в Воронеже площадью в 500 квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T00:11
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в Воронеже площадью в 500 квадратных метров, сообщает МЧС России.Ранее сообщалось, что спасатели локализовали пожар на площади 500 квадратных метров в пятиэтажном доме по улице Еремеева, где загорелась кровля. По предварительным данным, пострадавших нет."В 23.44 - полная ликвидация", - говорится в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронеж, происшествия

В Воронеже ликвидировали пожар в жилом доме

00:11 10.04.2021
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в Воронеже площадью в 500 квадратных метров, сообщает МЧС России.
Ранее сообщалось, что спасатели локализовали пожар на площади 500 квадратных метров в пятиэтажном доме по улице Еремеева, где загорелась кровля. По предварительным данным, пострадавших нет.
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В Сети появились кадры пожара в Сочи, в котором погиб мужчина
"В 23.44 - полная ликвидация", - говорится в сообщении.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВоронежПроисшествия
 
 
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