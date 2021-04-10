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В посольстве рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Турции россиян
В посольстве рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Турции россиян
Трое российских туристов, пострадавших в ДТП в Турции, госпитализированы, еще двое могут быть выписаны в субботу, заявил РИА Новости представитель посольства РФ РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T16:46
2021-04-10T16:46
2021-04-10T16:52
анталья (провинция)
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посольство рф в турции
турция
в мире
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АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Трое российских туристов, пострадавших в ДТП в Турции, госпитализированы, еще двое могут быть выписаны в субботу, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Анкаре.Ранее генконсульство РФ в Анталье сообщило РИА Новости об одной погибшей российской туристке и 26 пострадавших россиянах в ДТП с автобусом на трассе Конья-Аксарай. По предварительной информации, полученной генконсульством в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге."По уточненной информации, полученной сотрудниками посольства на месте у представителей жандармерии и туркомпании, пятеро российских туристов, пострадавших сегодня утром в ДТП на трассе Конья-Аксарай, обратились за медицинской помощью. Троим из них потребовалась госпитализация с ушибами и переломами разной степени тяжести, двое из них по получении результатов медобследований будут предположительно выписаны сегодня. Остальные российские туристы находятся в одном из отелей Коньи, откуда выедут в гостиницы по месту отдыха, как только завершатся процедуры по выяснению обстоятельств ДТП, и позволят метеоусловия", - сказал собеседник агентства.
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ДТП с российскими туристами в Турции. Кадры очевидца
ДТП с российскими туристами в Турции. Кадры очевидца
2021-04-10T16:46
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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