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В посольстве рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Турции россиян

В посольстве рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Турции россиян

Трое российских туристов, пострадавших в ДТП в Турции, госпитализированы, еще двое могут быть выписаны в субботу, заявил РИА Новости представитель посольства РФ РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T16:46

2021-04-10T16:46

2021-04-10T16:52

анталья (провинция)

россия

посольство рф в турции

турция

в мире

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АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Трое российских туристов, пострадавших в ДТП в Турции, госпитализированы, еще двое могут быть выписаны в субботу, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Анкаре.Ранее генконсульство РФ в Анталье сообщило РИА Новости об одной погибшей российской туристке и 26 пострадавших россиянах в ДТП с автобусом на трассе Конья-Аксарай. По предварительной информации, полученной генконсульством в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге."По уточненной информации, полученной сотрудниками посольства на месте у представителей жандармерии и туркомпании, пятеро российских туристов, пострадавших сегодня утром в ДТП на трассе Конья-Аксарай, обратились за медицинской помощью. Троим из них потребовалась госпитализация с ушибами и переломами разной степени тяжести, двое из них по получении результатов медобследований будут предположительно выписаны сегодня. Остальные российские туристы находятся в одном из отелей Коньи, откуда выедут в гостиницы по месту отдыха, как только завершатся процедуры по выяснению обстоятельств ДТП, и позволят метеоусловия", - сказал собеседник агентства.

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ДТП с российскими туристами в Турции. Кадры очевидца ДТП с российскими туристами в Турции. Кадры очевидца 2021-04-10T16:46 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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