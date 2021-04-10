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В России предостерегли Украину от развязывания войны в Донбассе
В России предостерегли Украину от развязывания войны в Донбассе
Российские парламентарии предупредили Украину о последствиях развязывания военных действий в Донбассе. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T23:24
2021-04-10T23:36
россия
руслан хомчак
леонид слуцкий (политик)
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
дмитрий козак
украина
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские парламентарии предупредили Украину о последствиях развязывания военных действий в Донбассе. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Москва не даст втянуть себя в вооруженный конфликт или другие опасные противостояния. При этом, по его словам, любые агрессивные действия ВСУ повлекут за собой печальный исход для Киева."Понимая, что Россия своих не бросит, Украина развязывает войну. Но развязывание войны, безусловно, будет концом украинской государственности", — отметил он.Сенатор Алексей Пушков уверен, что вероятность прямого открытого противостояния двух стран крайне мала."Последствия понятны даже Киеву", — написал он в Telegram-канале.При этом Пушков считает, что Украина продолжит провоцировать Россию обстрелами и другими видами военной активности, чтобы сблизиться с Западом.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года. Участились обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР со стороны украинских военных. В апреле, как сообщали в ДНР, после применения ВСУ беспилотника со взрывным устройством погиб ребенок, ранения получила женщина. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит крупное наступление. В марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак назвал такой сценарий возможным и обвинил Россию в наращивании войск у границы с Украиной. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подчеркнул, что развязывание Киевом боевых действий станет началом конца украинского государства. Он не исключил, что Москва встанет на защиту жителей Донбасса, если Киев устроит там массовое уничтожение населения.
https://ria.ru/20210410/voyna-1727712192.html
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россия
донбасс
донецкая народная республика
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россия, руслан хомчак, леонид слуцкий (политик), донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, дмитрий козак, украина

В России предостерегли Украину от развязывания войны в Донбассе

23:24 10.04.2021 (обновлено: 23:36 10.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСофийская набережная в Москве
Софийская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские парламентарии предупредили Украину о последствиях развязывания военных действий в Донбассе.
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Москва не даст втянуть себя в вооруженный конфликт или другие опасные противостояния. При этом, по его словам, любые агрессивные действия ВСУ повлекут за собой печальный исход для Киева.
"Понимая, что Россия своих не бросит, Украина развязывает войну. Но развязывание войны, безусловно, будет концом украинской государственности", — отметил он.
Сенатор Алексей Пушков уверен, что вероятность прямого открытого противостояния двух стран крайне мала.
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Генерал ВСУ рассказал, как НАТО поможет Украине в войне с Россией
"Последствия понятны даже Киеву", — написал он в Telegram-канале.
При этом Пушков считает, что Украина продолжит провоцировать Россию обстрелами и другими видами военной активности, чтобы сблизиться с Западом.
Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года. Участились обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР со стороны украинских военных. В апреле, как сообщали в ДНР, после применения ВСУ беспилотника со взрывным устройством погиб ребенок, ранения получила женщина. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит крупное наступление. В марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак назвал такой сценарий возможным и обвинил Россию в наращивании войск у границы с Украиной.
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подчеркнул, что развязывание Киевом боевых действий станет началом конца украинского государства. Он не исключил, что Москва встанет на защиту жителей Донбасса, если Киев устроит там массовое уничтожение населения.
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РоссияРуслан ХомчакЛеонид Слуцкий (политик)ДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДмитрий КозакУкраина
 
 
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