https://ria.ru/20210410/pokhorony-1727719730.html

Принц Гарри приедет на похороны дедушки без супруги

Принц Гарри приедет на похороны дедушки без супруги

Принц Гарри, находящийся в США, 17 апреля примет участие в церемонии прощания со своим дедом принцем Филипом в Великобритании, беременная супруга Гарри Меган... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T19:36

2021-04-10T19:36

2021-04-10T20:06

в мире

умер принц филипп

меган маркл

принц филипп, герцог эдинбургский

принц гарри

великобритания

сша

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ЛОНДОН, 10 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. Принц Гарри, находящийся в США, 17 апреля примет участие в церемонии прощания со своим дедом принцем Филипом в Великобритании, беременная супруга Гарри Меган Маркл по рекомендации врача останется в США, передают британские СМИ.Ожидается, что в закрытой церемонии прощания с Герцогом Эдинбургским примут участие королева Елизавета Вторая, четверо их детей и внуки.По словам представителя Букингемского дворца, на которого ссылаются СМИ, принц Гарри, живущий вместе со своей семьей в США, подтвердил, что приедет на службу. При этом его жена Меган Маркл, которая в настоящее время ждет ребенка, по совету врача воздержится от поездки.Отпевание и похороны принца Филипа, скончавшегося 9 апреля на сотом году жизни, состоятся 17 апреля в часовне святого Георгия в Виндзорском замке, сообщил в субботу Букингемский дворец.Церемония прощания состоится в узком кругу семьи и близких с участием не более 30 человек. Ожидается, что в 15.00 (17.00 мск) в день похорон будет объявлена минута молчания. Похороны не будут государственными, как того хотел сам принц Филип.Как отмечает издание Guardian, по просьбе самого принца гроб будет помещен на модифицированный Land Rover, по обе стороны от него будут стоять носильщики королевской морской пехоты. Гроб будет обернут личным штандартом герцога, на нем будет лежать морская фуражка и шпага принца Филипа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210410/pokhorony-1727700929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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