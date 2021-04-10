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https://ria.ru/20210410/pokhorony-1727719730.html
Принц Гарри приедет на похороны дедушки без супруги
Принц Гарри приедет на похороны дедушки без супруги
Принц Гарри, находящийся в США, 17 апреля примет участие в церемонии прощания со своим дедом принцем Филипом в Великобритании, беременная супруга Гарри Меган... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T19:36
2021-04-10T20:06
в мире
умер принц филипп
меган маркл
принц филипп, герцог эдинбургский
принц гарри
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ЛОНДОН, 10 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. Принц Гарри, находящийся в США, 17 апреля примет участие в церемонии прощания со своим дедом принцем Филипом в Великобритании, беременная супруга Гарри Меган Маркл по рекомендации врача останется в США, передают британские СМИ.Ожидается, что в закрытой церемонии прощания с Герцогом Эдинбургским примут участие королева Елизавета Вторая, четверо их детей и внуки.По словам представителя Букингемского дворца, на которого ссылаются СМИ, принц Гарри, живущий вместе со своей семьей в США, подтвердил, что приедет на службу. При этом его жена Меган Маркл, которая в настоящее время ждет ребенка, по совету врача воздержится от поездки.Отпевание и похороны принца Филипа, скончавшегося 9 апреля на сотом году жизни, состоятся 17 апреля в часовне святого Георгия в Виндзорском замке, сообщил в субботу Букингемский дворец.Церемония прощания состоится в узком кругу семьи и близких с участием не более 30 человек. Ожидается, что в 15.00 (17.00 мск) в день похорон будет объявлена минута молчания. Похороны не будут государственными, как того хотел сам принц Филип.Как отмечает издание Guardian, по просьбе самого принца гроб будет помещен на модифицированный Land Rover, по обе стороны от него будут стоять носильщики королевской морской пехоты. Гроб будет обернут личным штандартом герцога, на нем будет лежать морская фуражка и шпага принца Филипа.
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РИА Новости
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в мире, умер принц филипп, меган маркл, принц филипп, герцог эдинбургский, принц гарри, великобритания, сша

Принц Гарри приедет на похороны дедушки без супруги

19:36 10.04.2021 (обновлено: 20:06 10.04.2021)
 
© AP Photo / Kirsty WigglesworthБританский принц Гарри в Букингемском дворце в Лондоне
Британский принц Гарри в Букингемском дворце в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 10 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. Принц Гарри, находящийся в США, 17 апреля примет участие в церемонии прощания со своим дедом принцем Филипом в Великобритании, беременная супруга Гарри Меган Маркл по рекомендации врача останется в США, передают британские СМИ.
Ожидается, что в закрытой церемонии прощания с Герцогом Эдинбургским примут участие королева Елизавета Вторая, четверо их детей и внуки.
По словам представителя Букингемского дворца, на которого ссылаются СМИ, принц Гарри, живущий вместе со своей семьей в США, подтвердил, что приедет на службу. При этом его жена Меган Маркл, которая в настоящее время ждет ребенка, по совету врача воздержится от поездки.
Отпевание и похороны принца Филипа, скончавшегося 9 апреля на сотом году жизни, состоятся 17 апреля в часовне святого Георгия в Виндзорском замке, сообщил в субботу Букингемский дворец.
Британский принц Филипп в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
Вчера, 15:57
Принца Филиппа похоронят дважды, пишут СМИ
Церемония прощания состоится в узком кругу семьи и близких с участием не более 30 человек. Ожидается, что в 15.00 (17.00 мск) в день похорон будет объявлена минута молчания. Похороны не будут государственными, как того хотел сам принц Филип.
Как отмечает издание Guardian, по просьбе самого принца гроб будет помещен на модифицированный Land Rover, по обе стороны от него будут стоять носильщики королевской морской пехоты. Гроб будет обернут личным штандартом герцога, на нем будет лежать морская фуражка и шпага принца Филипа.
Без малого век принца Филиппа, герцога Эдинбургского
© AP PhotoПринц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
1 из 15
Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
© AP Photo
© AP PhotoКоролева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский машут толпе с балкона Букингемского дворца
Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский машут толпе с балкона Букингемского дворца
2 из 15
Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский машут толпе с балкона Букингемского дворца
© AP Photo
© AP Photo

Елизавета II и ее супруг

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский
3 из 15

Елизавета II и ее супруг

© AP Photo
© AP Photo

Принц Филипп управляет военно-транспортным самолетом "Блэкберн"

Герцог Эдинбургский управляет военно-транспортным самолетом Блэкберн
4 из 15

Принц Филипп управляет военно-транспортным самолетом "Блэкберн"

© AP Photo
© AP Photo / Kathy Willens

Королева Великобритании и ее супруг приветствуют людей в Нассау

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский приветствуют людей в в Нассау, Багамы
5 из 15

Королева Великобритании и ее супруг приветствуют людей в Нассау

© AP Photo / Kathy Willens
© AP Photo / Eddie Worth

Елизавета II, герцог Эдинбургский и их дети принц Чарльз и принцесса Анна

Королева Великобритании Елизавета II, герцог Эдинбургский и их детьми принц Чарльз и принцесса Анна
6 из 15

Елизавета II, герцог Эдинбургский и их дети принц Чарльз и принцесса Анна

© AP Photo / Eddie Worth
© AP Photo

Принц Филипп во время матча по поло в Виндзоре

Принц Филипп во время матча по поло в Виндзоре, Англия
7 из 15

Принц Филипп во время матча по поло в Виндзоре

© AP Photo
© AP Photo / Leslie Priest

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп. 2 июня 1953
8 из 15

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп

© AP Photo / Leslie Priest
© AFP 2021

Принц Филипп и Елизавета II

Принцесса Елизавета и ее муж герцог Эдинбургский Филипп позируют во время медового месяца, 25 ноября 1947 года в поместье Бродлз, Хэмпшир
9 из 15

Принц Филипп и Елизавета II

© AFP 2021
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Принц Филипп на Московском ипподроме

Принц Филипп герцог Эдинбургский на Московском ипподроме
10 из 15

Принц Филипп на Московском ипподроме

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев

Принц Филипп и королева Елизавета II приветствуют петербуржцев на Дворцовой площади

Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II приветствует петербуржцев на Дворцовой площади. Официальный визит Елизаветы II и принца Филиппа в Россию
11 из 15

Принц Филипп и королева Елизавета II приветствуют петербуржцев на Дворцовой площади

© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
© AP Photo / Sang Tan

Королева Великобритании и ее семья смотрят за пролетом самолета Королевских ВВС с балкона Букингемского дворца

Королева Великобритании Елизавета II и ее семья смотрят за пролетом самолета Королевских ВВС с балкона Букингемского дворца
12 из 15

Королева Великобритании и ее семья смотрят за пролетом самолета Королевских ВВС с балкона Букингемского дворца

© AP Photo / Sang Tan
© AP Photo / Dennis Cook

Принц Филипп Маунтбеттен

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
13 из 15

Принц Филипп Маунтбеттен

© AP Photo / Dennis Cook
© AP Photo / Alastair Grant

Королева Великобритании и ее супруг герцог Эдинбургский

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский
14 из 15

Королева Великобритании и ее супруг герцог Эдинбургский

© AP Photo / Alastair Grant
© AP Photo / Jonathan Brady

Королева Елизавета II и принц Филипп

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп
15 из 15

Королева Елизавета II и принц Филипп

© AP Photo / Jonathan Brady
1 из 15
Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
© AP Photo
2 из 15
Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский машут толпе с балкона Букингемского дворца
© AP Photo
3 из 15

Елизавета II и ее супруг

© AP Photo
4 из 15

Принц Филипп управляет военно-транспортным самолетом "Блэкберн"

© AP Photo
5 из 15

Королева Великобритании и ее супруг приветствуют людей в Нассау

© AP Photo / Kathy Willens
6 из 15

Елизавета II, герцог Эдинбургский и их дети принц Чарльз и принцесса Анна

© AP Photo / Eddie Worth
7 из 15

Принц Филипп во время матча по поло в Виндзоре

© AP Photo
8 из 15

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп

© AP Photo / Leslie Priest
9 из 15

Принц Филипп и Елизавета II

© AFP 2021
10 из 15

Принц Филипп на Московском ипподроме

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
11 из 15

Принц Филипп и королева Елизавета II приветствуют петербуржцев на Дворцовой площади

© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
12 из 15

Королева Великобритании и ее семья смотрят за пролетом самолета Королевских ВВС с балкона Букингемского дворца

© AP Photo / Sang Tan
13 из 15

Принц Филипп Маунтбеттен

© AP Photo / Dennis Cook
14 из 15

Королева Великобритании и ее супруг герцог Эдинбургский

© AP Photo / Alastair Grant
15 из 15

Королева Елизавета II и принц Филипп

© AP Photo / Jonathan Brady
 
В миреУмер принц ФилиппМеган Марклпринц Филипп, герцог ЭдинбургскийПринц ГарриВеликобританияСША
 
 
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