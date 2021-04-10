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Названа дата похорон принца Филиппа
Названа дата похорон принца Филиппа
Отпевание и похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа пройдут 17 апреля в часовне святого Георгия в Виндзорском замке, сообщил... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T19:15
2021-04-10T21:27
умер принц филипп
принц филипп, герцог эдинбургский
великобритания
виндзор
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ЛОНДОН, 10 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Отпевание и похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа пройдут 17 апреля в часовне святого Георгия в Виндзорском замке, сообщил Букингемский дворец.Герцог Эдинбургский умер накануне, ему было 99 лет.Церемония прощания состоится в узком кругу родных и близких с участием не более 30 человек. Ожидается, что в 15:00 (17:00 мск) объявят минуту молчания. Похороны будут не государственными, как того хотел сам принц Филипп.Британские телеканалы будут вести прямую трансляцию церемонии, другие подробности станут известны на следующей неделе.В эти дни траурные мероприятия в Великобритании проходят в закрытом режиме из-за пандемии коронавируса. Траур по супругу королевы продлится вплоть до его похорон, все флаги страны будут приспущены. парламентарии будут носить черные ленточки на рукавах, мужчины — черные галстуки.
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умер принц филипп, принц филипп, герцог эдинбургский, великобритания, виндзор

Названа дата похорон принца Филиппа

19:15 10.04.2021 (обновлено: 21:27 10.04.2021)
 
© REUTERS / Yui Mok/Pool/File PhotoБританский принц Филипп
Британский принц Филипп - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© REUTERS / Yui Mok/Pool/File Photo
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 10 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Отпевание и похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа пройдут 17 апреля в часовне святого Георгия в Виндзорском замке, сообщил Букингемский дворец.
Герцог Эдинбургский умер накануне, ему было 99 лет.
Церемония прощания состоится в узком кругу родных и близких с участием не более 30 человек. Ожидается, что в 15:00 (17:00 мск) объявят минуту молчания. Похороны будут не государственными, как того хотел сам принц Филипп.
Британские телеканалы будут вести прямую трансляцию церемонии, другие подробности станут известны на следующей неделе.
В эти дни траурные мероприятия в Великобритании проходят в закрытом режиме из-за пандемии коронавируса. Траур по супругу королевы продлится вплоть до его похорон, все флаги страны будут приспущены. парламентарии будут носить черные ленточки на рукавах, мужчины — черные галстуки.
Британский принц Филипп в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
Вчера, 15:57
Принца Филиппа похоронят дважды, пишут СМИ
 
Умер принц Филипппринц Филипп, герцог ЭдинбургскийВеликобританияВиндзор
 
 
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