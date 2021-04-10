https://ria.ru/20210410/pogoda-1727664524.html

Синоптик объявил о начале фенологической весны в Москве

Синоптик объявил о начале фенологической весны в Москве

С субботы среднесуточная температура воздуха в Москве закрепится на отметке от плюс пяти градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T10:23

2021-04-10T10:23

2021-04-10T13:45

погода

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. С субботы среднесуточная температура воздуха в Москве закрепится на отметке от плюс пяти градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Это явление он назвал фенологической весной — началом "пробуждения природы"."С сегодняшнего дня природа включит все механизмы пробуждения и потянется миграция птиц. Сегодня будет плюс 12 — плюс 14 в Москве, солнечно, никаких осадков. В ночь на воскресенье температура от нуля до плюс двух", — отметил собеседник агентства.По его словам, с субботы автомобилисты могут переобувать зимние шины на летние."Давление ровное — 755 миллиметров ртутного столба. Что касается ветра, то он немного плотный, четыре-девять метров в секунду, но южный. Погода великолепная, "миллион на миллион", — добавил Тишковец.Синоптик уточнил, что в воскресенье температура в Москве ожидается на уровне плюс 15-17 градусов. А на следующей неделе дневные температуры будут около отметки плюс 20, ночью — не ниже шести-восьми градусов тепла.

https://radiosputnik.ria.ru/20210404/pogoda-1604168589.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/pogoda-1727564221.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, общество