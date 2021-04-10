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Синоптик объявил о начале фенологической весны в Москве
Синоптик объявил о начале фенологической весны в Москве
С субботы среднесуточная температура воздуха в Москве закрепится на отметке от плюс пяти градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T10:23
2021-04-10T13:45
погода
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. С субботы среднесуточная температура воздуха в Москве закрепится на отметке от плюс пяти градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Это явление он назвал фенологической весной — началом "пробуждения природы"."С сегодняшнего дня природа включит все механизмы пробуждения и потянется миграция птиц. Сегодня будет плюс 12 — плюс 14 в Москве, солнечно, никаких осадков. В ночь на воскресенье температура от нуля до плюс двух", — отметил собеседник агентства.По его словам, с субботы автомобилисты могут переобувать зимние шины на летние."Давление ровное — 755 миллиметров ртутного столба. Что касается ветра, то он немного плотный, четыре-девять метров в секунду, но южный. Погода великолепная, "миллион на миллион", — добавил Тишковец.Синоптик уточнил, что в воскресенье температура в Москве ожидается на уровне плюс 15-17 градусов. А на следующей неделе дневные температуры будут около отметки плюс 20, ночью — не ниже шести-восьми градусов тепла.
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погода, евгений тишковец, москва, общество

Синоптик объявил о начале фенологической весны в Москве

10:23 10.04.2021 (обновлено: 13:45 10.04.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГолубь на кормушке для птиц в парке Дружбы в Москве
Голубь на кормушке для птиц в парке Дружбы в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. С субботы среднесуточная температура воздуха в Москве закрепится на отметке от плюс пяти градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Это явление он назвал фенологической весной — началом "пробуждения природы".
"С сегодняшнего дня природа включит все механизмы пробуждения и потянется миграция птиц. Сегодня будет плюс 12 — плюс 14 в Москве, солнечно, никаких осадков. В ночь на воскресенье температура от нуля до плюс двух", — отметил собеседник агентства.
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По его словам, с субботы автомобилисты могут переобувать зимние шины на летние.
"Давление ровное — 755 миллиметров ртутного столба. Что касается ветра, то он немного плотный, четыре-девять метров в секунду, но южный. Погода великолепная, "миллион на миллион", — добавил Тишковец.
Синоптик уточнил, что в воскресенье температура в Москве ожидается на уровне плюс 15-17 градусов. А на следующей неделе дневные температуры будут около отметки плюс 20, ночью — не ниже шести-восьми градусов тепла.
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваОбщество
 
 
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