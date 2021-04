https://ria.ru/20210410/podlodki-1727648837.html

Британцы высмеяли статью о "сеющих хаос" российских подлодках

Британцы высмеяли статью о "сеющих хаос" российских подлодках

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Британский таблоид The Sun опубликовал материал о "тайной российской флотилии" подводных лодок, которая якобы может "искалечить" и "погрузить в хаос" Соединенное Королевство, перерезав подводные интернет-кабели.Как утверждает издание, данная флотилия якобы создана для нанесения "катастрофического по своим последствиям" удара по Западу в случае начала войны.Публикацию высмеяли комментаторы."Не могли бы вы сказать нам, когда именно это произойдет? Скоро устанавливаю новую кухню, поэтому хочу быть уверенным, что куплю бытовую технику по самой низкой цене. Без интернета я заплачу гораздо больше", - пошутил пользователь Jerry Attrick."И зачем им это делать? Абсолютная чушь", - отметил Doberman Oleary."Могут... Но не будут... Просто еще одна пугающая история", - выразил мнение Mr Boring."Мы все это слышали раньше, никто не перерезает интернет-кабели", - заметил James Agar."Можете ли вы полагаться на то, что The Sun сохранит секрет? Готов поспорить, русские никогда и не думали об этом, пока вы не упомянули", - сыронизировал skot."У нас правительство, которое продолжает уничтожать нашу армию", - посетовал The Flumps.В 2019 году Великобритания ввела запрет на поставки подводных погружаемых аппаратов в Россию, объяснив данный шаг способностью Москвы получить доступ к подводным кабелям и "повредить" их. По словам российских экспертов, несмотря на то, что в теории у России есть возможность повредить глубоководные коммуникации, пролегающие по дну Атлантического океана, заявления о том, что Москва и правда планирует это сделать, — плод воображения британского Генштаба.

