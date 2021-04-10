Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210410/perekhvat-1727660829.html
Минобороны показало видео перехвата самолета ВВС США российским МиГ-31
Минобороны показало видео перехвата самолета ВВС США российским МиГ-31
Министерство обороны опубликовало видео сопровождения российским МиГ-31 американского самолета-разведчика RC-135 над водами Тихого океана. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T09:47
2021-04-10T13:39
россия
тихий океан
миг-31
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727658514_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_ceb3ed098c513990d79265139831ce3d.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео сопровождения российским МиГ-31 американского самолета-разведчика RC-135 над водами Тихого океана.Ранее в Национальном центре управления обороной сообщили об обнаружении воздушной цели, приближающейся к границе России. Для ее перехвата подняли истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа. После разворота стратегического самолета США экипаж МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. Полет МиГ-31 проходил согласно международным правилам, подчеркнули в ведомстве. Государственную границу RC-135 не нарушил.Активность в воздушном пространстве у российских рубежей постоянно растет. Так, за 2020-й специалисты Радиотехнических войск обнаружили на 40 процентов больше иностранных самолетов-разведчиков, чем годом ранее. Всего в прошлом году РТВ засекли и сопроводили более двух миллионов воздушных объектов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210330/perekhvat-1603520227.html
россия
тихий океан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Истребитель МиГ-31 перехватил самолет ВВС США над Тихим океаном. Кадры Минобороны
Истребитель МиГ-31 перехватил самолет ВВС США над Тихим океаном. Кадры Минобороны
2021-04-10T09:47
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727658514_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_1e3611ba4abb2b0b8839d8b2439f270c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, тихий океан, миг-31, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, безопасность

Минобороны показало видео перехвата самолета ВВС США российским МиГ-31

09:47 10.04.2021 (обновлено: 13:39 10.04.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео сопровождения российским МиГ-31 американского самолета-разведчика RC-135 над водами Тихого океана.
Ранее в Национальном центре управления обороной сообщили об обнаружении воздушной цели, приближающейся к границе России. Для ее перехвата подняли истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа.
После разворота стратегического самолета США экипаж МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. Полет МиГ-31 проходил согласно международным правилам, подчеркнули в ведомстве. Государственную границу RC-135 не нарушил.
Активность в воздушном пространстве у российских рубежей постоянно растет. Так, за 2020-й специалисты Радиотехнических войск обнаружили на 40 процентов больше иностранных самолетов-разведчиков, чем годом ранее. Всего в прошлом году РТВ засекли и сопроводили более двух миллионов воздушных объектов.
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ С. Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 19:13
В НАТО насчитали десять перехватов самолетов РФ за сутки
 
РоссияТихий океанМиГ-31Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)СШАБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31Министр обороны ФРГ призвала Россию объяснить перемещение войск
04:24Савченко предрекла Украине "руины и погромы" после Зеленского
04:07Вильфанд спрогнозировал аномально жаркую погоду на Урале
03:57В России изменились правила пользования маткапиталом
03:49Вильфанд назвал регионы с температурными аномалиями
03:35Вильфанд рассказал о похолодании в центре европейской части России
03:22Вильфанд объяснил, почему Европейскую Россию ждет аномальное тепло
03:04Источник рассказал о пусках "Союзов" со спутниками OneWeb в 2021 году
02:46СВР рассказала, как полет Гагарина воодушевил Абеля в американской тюрьме
02:39Британские СМИ рассказали о последних днях принца Филиппа
02:12Подозрительные инвестиции. Как распознать мошенников
02:11Названо "золотое правило" любой диеты
02:01Россиян предупредили о новой опасности
01:22Китайский блогер рассказал о "вызывающих шок" предпочтениях россиян
01:07В США задержали мать, подозреваемую в убийстве троих детей
00:42Названа привычка, отказ от которой продлевает жизнь на 28 лет
00:36СМИ: южноафриканский штамм COVID-19 более устойчив к вакцине Pfizer
00:26Еврокомиссар заявил, что вакцина "Спутник V" поступит в ЕС слишком поздно
00:09Сенатор назвал позицию Эрдогана по Крыму упрямой
23:58Умер народный артист Эмиль Верник
Лента новостейМолния