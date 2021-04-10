https://ria.ru/20210410/perekhvat-1727660829.html
Минобороны показало видео перехвата самолета ВВС США российским МиГ-31
Минобороны показало видео перехвата самолета ВВС США российским МиГ-31
Министерство обороны опубликовало видео сопровождения российским МиГ-31 американского самолета-разведчика RC-135 над водами Тихого океана. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T09:47
2021-04-10T09:47
2021-04-10T13:39
россия
тихий океан
миг-31
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
безопасность
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео сопровождения российским МиГ-31 американского самолета-разведчика RC-135 над водами Тихого океана.Ранее в Национальном центре управления обороной сообщили об обнаружении воздушной цели, приближающейся к границе России. Для ее перехвата подняли истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа. После разворота стратегического самолета США экипаж МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. Полет МиГ-31 проходил согласно международным правилам, подчеркнули в ведомстве. Государственную границу RC-135 не нарушил.Активность в воздушном пространстве у российских рубежей постоянно растет. Так, за 2020-й специалисты Радиотехнических войск обнаружили на 40 процентов больше иностранных самолетов-разведчиков, чем годом ранее. Всего в прошлом году РТВ засекли и сопроводили более двух миллионов воздушных объектов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210330/perekhvat-1603520227.html
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Истребитель МиГ-31 перехватил самолет ВВС США над Тихим океаном. Кадры Минобороны
Истребитель МиГ-31 перехватил самолет ВВС США над Тихим океаном. Кадры Минобороны
2021-04-10T09:47
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россия, тихий океан, миг-31, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, безопасность