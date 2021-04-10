https://ria.ru/20210410/perekhvat-1727660829.html

Минобороны показало видео перехвата самолета ВВС США российским МиГ-31

Минобороны показало видео перехвата самолета ВВС США российским МиГ-31

Министерство обороны опубликовало видео сопровождения российским МиГ-31 американского самолета-разведчика RC-135 над водами Тихого океана. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T09:47

2021-04-10T09:47

2021-04-10T13:39

россия

тихий океан

миг-31

министерство обороны рф (минобороны рф)

сша

безопасность

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео сопровождения российским МиГ-31 американского самолета-разведчика RC-135 над водами Тихого океана.Ранее в Национальном центре управления обороной сообщили об обнаружении воздушной цели, приближающейся к границе России. Для ее перехвата подняли истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа. После разворота стратегического самолета США экипаж МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. Полет МиГ-31 проходил согласно международным правилам, подчеркнули в ведомстве. Государственную границу RC-135 не нарушил.Активность в воздушном пространстве у российских рубежей постоянно растет. Так, за 2020-й специалисты Радиотехнических войск обнаружили на 40 процентов больше иностранных самолетов-разведчиков, чем годом ранее. Всего в прошлом году РТВ засекли и сопроводили более двух миллионов воздушных объектов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/perekhvat-1603520227.html

россия

тихий океан

сша

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Истребитель МиГ-31 перехватил самолет ВВС США над Тихим океаном. Кадры Минобороны Истребитель МиГ-31 перехватил самолет ВВС США над Тихим океаном. Кадры Минобороны 2021-04-10T09:47 true PT0M22S

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россия, тихий океан, миг-31, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, безопасность