https://ria.ru/20210410/peregovory-1727643218.html

США считают, что переговоры с Ираном в Вене соответствовали ожиданиям

США считают, что переговоры с Ираном в Вене соответствовали ожиданиям

Непрямые переговоры в Вене с Ираном соответствовали ожиданиям США, но намерения Ирана остаются под вопросом, заявил журналистам высокопоставленный чиновник... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T00:40

2021-04-10T00:40

2021-04-10T00:40

вена

иран

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Непрямые переговоры в Вене с Ираном соответствовали ожиданиям США, но намерения Ирана остаются под вопросом, заявил журналистам высокопоставленный чиновник госдепартамента."Встреча соответствовала ожиданиям, но под знаком вопроса", - сказал он."Команда США предложила очень серьезные идеи", - добавил он. По его словам, произошел обмен мнениями насчет снятия санкций США."Остаются вопросы относительно задач и целей возвращения к соблюдению (всеобъемлющего плана действий с Ираном) - будет ли он соблюдаться также Ираном", - сказал представитель госдепа.Также, по его словам, американская сторона подняла вопрос об американцах, которые пропали без вести или задержаны в Иране.

https://ria.ru/20210410/sanktsii-1727642313.html

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вена, иран, сша, в мире