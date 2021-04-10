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США считают, что переговоры с Ираном в Вене соответствовали ожиданиям
США считают, что переговоры с Ираном в Вене соответствовали ожиданиям
Непрямые переговоры в Вене с Ираном соответствовали ожиданиям США, но намерения Ирана остаются под вопросом, заявил журналистам высокопоставленный чиновник... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T00:40
2021-04-10T00:40
2021-04-10T00:40
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Непрямые переговоры в Вене с Ираном соответствовали ожиданиям США, но намерения Ирана остаются под вопросом, заявил журналистам высокопоставленный чиновник госдепартамента."Встреча соответствовала ожиданиям, но под знаком вопроса", - сказал он."Команда США предложила очень серьезные идеи", - добавил он. По его словам, произошел обмен мнениями насчет снятия санкций США."Остаются вопросы относительно задач и целей возвращения к соблюдению (всеобъемлющего плана действий с Ираном) - будет ли он соблюдаться также Ираном", - сказал представитель госдепа.Также, по его словам, американская сторона подняла вопрос об американцах, которые пропали без вести или задержаны в Иране.
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вена, иран, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости.
Непрямые переговоры в Вене
с Ираном
соответствовали ожиданиям США
, но намерения Ирана остаются под вопросом, заявил журналистам высокопоставленный чиновник госдепартамента.
"Встреча соответствовала ожиданиям, но под знаком вопроса", - сказал он.
"Команда США предложила очень серьезные идеи", - добавил он. По его словам, произошел обмен мнениями насчет снятия санкций США.
"Остаются вопросы относительно задач и целей возвращения к соблюдению (всеобъемлющего плана действий с Ираном) - будет ли он соблюдаться также Ираном", - сказал представитель госдепа.
Также, по его словам, американская сторона подняла вопрос об американцах, которые пропали без вести или задержаны в Иране.