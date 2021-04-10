https://ria.ru/20210410/parizh-1727684972.html

В Париже более 110 человек оштрафовали за незаконную вечеринку

В Париже более 110 человек оштрафовали за незаконную вечеринку

Более 110 человек оштрафованы за участие в незаконной вечеринке в ресторане в Париже на фоне действия карантинных ограничений и комендантского часа, организатор РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T13:39

2021-04-10T13:39

2021-04-10T13:40

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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Более 110 человек оштрафованы за участие в незаконной вечеринке в ресторане в Париже на фоне действия карантинных ограничений и комендантского часа, организатор мероприятия и управляющий заведения задержаны, сообщает префектура полиции города."Этой ночью сотрудники полиции прибыли к ресторану 19-м округе Париже, куда их вызвали из-за жалоб на шум в ночное время, они пресекли собрание с участием более 110 человек", - говорится в заявлении правоохранителей французской столицы в Twitter.Полиция указала, что все гости были оштрафованы "за несоблюдение действующих медико-санитарных мер"."Организатор и управляющий (заведения - ред.) задержаны", - подчеркнули в полиции.По распоряжению властей, бары, кафе и рестораны остаются закрытыми во Франции с конца октября из-за эпидемии коронавируса. Штраф за нарушение карантинных ограничений и отсутствие маски составляет 135 евро. Организаторам подпольных вечеринок может грозить до одного года тюрьмы и штраф 15 тысяч евро.

https://ria.ru/20210404/ministry-1604207741.html

https://ria.ru/20210102/vecherinka-1591814735.html

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коронавирус covid-19, франция, париж, в мире