https://ria.ru/20210410/pamyatniki-1727701327.html

В Москве начали чистить памятники после зимы

В Москве начали чистить памятники после зимы

Более 1,1 тысячи памятников в Москве промоют после зимы, процесс будет длиться до конца апреля, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T16:03

2021-04-10T16:03

2021-04-10T16:03

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

юрий гагарин (космонавт)

москва

общество

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Более 1,1 тысячи памятников в Москве промоют после зимы, процесс будет длиться до конца апреля, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В рамках месячника по благоустройству запланированы масштабные работы по очистке памятников и монументов. Всего более 1,1 тысячи столичных памятников промоют после зимы до конца апреля", - отметил Бирюков.Он уточнил, что эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект промывают по специальной технологии. "Титановые монументы промывают нейтральным раствором, а гранитные – специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействует на поверхности сооружений", - отметил Бирюков.Он подчеркнул, что для проведения работ на крупных объектах используются автогидроподъемники и поливомоечные машины, а небольшие монументы очищают вручную."Перед началом промывки рабочие проверяют, не появились ли на сооружении повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды. В завершении монумент насухо вытирают", - отметил Бирюков.По его словам, особое внимание уделяется очистке скульптурных композиций с большим количеством мелких деталей: каждую из них очищают вручную с помощью мягких кистей. Сотрудники Комплекса городского хозяйства уже промыли после зимы Триумфальную арку, Монумент Победы на Поклонной горе, памятники Юрию Гагарину на Ленинском проспекте и Монумент покорителям космоса на ВДНХ.

https://ria.ru/20210410/doma-1727692391.html

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Большая уборка: в Москве отмывают памятники и фонтаны после зимы В столице продолжается большая уборка. Моют элементы дорожно-транспортной инфраструктуры, приводят в порядок фасады и цоколи зданий, отмывают памятники и фонтаны. 2021-04-10T16:03 true PT0M58S

Москву чистят от зимней пыли и грязи Весна – традиционное время для уборки. Совсем скоро все дома в столице засияют чистотой: фасады чистят при помощи специальной техники и моющих средств. 2021-04-10T16:03 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, юрий гагарин (космонавт), москва, общество