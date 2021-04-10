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В Москве начали чистить памятники после зимы
В Москве начали чистить памятники после зимы
Более 1,1 тысячи памятников в Москве промоют после зимы, процесс будет длиться до конца апреля, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T16:03
2021-04-10T16:03
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
юрий гагарин (космонавт)
москва
общество
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Более 1,1 тысячи памятников в Москве промоют после зимы, процесс будет длиться до конца апреля, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В рамках месячника по благоустройству запланированы масштабные работы по очистке памятников и монументов. Всего более 1,1 тысячи столичных памятников промоют после зимы до конца апреля", - отметил Бирюков.Он уточнил, что эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект промывают по специальной технологии. "Титановые монументы промывают нейтральным раствором, а гранитные – специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействует на поверхности сооружений", - отметил Бирюков.Он подчеркнул, что для проведения работ на крупных объектах используются автогидроподъемники и поливомоечные машины, а небольшие монументы очищают вручную."Перед началом промывки рабочие проверяют, не появились ли на сооружении повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды. В завершении монумент насухо вытирают", - отметил Бирюков.По его словам, особое внимание уделяется очистке скульптурных композиций с большим количеством мелких деталей: каждую из них очищают вручную с помощью мягких кистей. Сотрудники Комплекса городского хозяйства уже промыли после зимы Триумфальную арку, Монумент Победы на Поклонной горе, памятники Юрию Гагарину на Ленинском проспекте и Монумент покорителям космоса на ВДНХ.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, юрий гагарин (космонавт), москва, общество

В Москве начали чистить памятники после зимы

16:03 10.04.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Более 1,1 тысячи памятников в Москве промоют после зимы, процесс будет длиться до конца апреля, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках месячника по благоустройству запланированы масштабные работы по очистке памятников и монументов. Всего более 1,1 тысячи столичных памятников промоют после зимы до конца апреля", - отметил Бирюков.
Он уточнил, что эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект промывают по специальной технологии. "Титановые монументы промывают нейтральным раствором, а гранитные – специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействует на поверхности сооружений", - отметил Бирюков.
Он подчеркнул, что для проведения работ на крупных объектах используются автогидроподъемники и поливомоечные машины, а небольшие монументы очищают вручную.
"Перед началом промывки рабочие проверяют, не появились ли на сооружении повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды. В завершении монумент насухо вытирают", - отметил Бирюков.
По его словам, особое внимание уделяется очистке скульптурных композиций с большим количеством мелких деталей: каждую из них очищают вручную с помощью мягких кистей. Сотрудники Комплекса городского хозяйства уже промыли после зимы Триумфальную арку, Монумент Победы на Поклонной горе, памятники Юрию Гагарину на Ленинском проспекте и Монумент покорителям космоса на ВДНХ.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковЮрий Гагарин (космонавт)МоскваОбщество
 
 
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