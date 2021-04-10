https://ria.ru/20210410/oslozhneniya-1727691599.html

Мурашко: коронавирус в два раза превзошел грипп по числу осложнений

Мурашко: коронавирус в два раза превзошел грипп по числу осложнений

Осложнения после коронавируса, в том числе неврологического и психиатрического плана, встречаются почти в два раза чаще, чем после сезонного гриппа, поэтому... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T14:36

2021-04-10T14:36

2021-04-10T16:35

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

михаил мурашко

грипп

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Осложнения после коронавируса, в том числе неврологического и психиатрического плана, встречаются почти в два раза чаще, чем после сезонного гриппа, поэтому надо прививаться от COVID-19, вакцина защитит и от осложнений, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Последние публикации научные говорят о том, что новая коронавирусная инфекция имеет практически в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями - неврологического плана, и в том числе раздела психиатрии",- сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".Он отметил, что вакцинация от коронавируса позволяет избежать этих проблем. По словам министра, все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

https://radiosputnik.ria.ru/20210410/vaktsina-1727683684.html

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коронавирус covid-19, михаил мурашко, грипп