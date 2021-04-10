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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210410/oslozhneniya-1727691599.html
Мурашко: коронавирус в два раза превзошел грипп по числу осложнений
Мурашко: коронавирус в два раза превзошел грипп по числу осложнений
Осложнения после коронавируса, в том числе неврологического и психиатрического плана, встречаются почти в два раза чаще, чем после сезонного гриппа, поэтому... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T14:36
2021-04-10T16:35
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
михаил мурашко
грипп
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Осложнения после коронавируса, в том числе неврологического и психиатрического плана, встречаются почти в два раза чаще, чем после сезонного гриппа, поэтому надо прививаться от COVID-19, вакцина защитит и от осложнений, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Последние публикации научные говорят о том, что новая коронавирусная инфекция имеет практически в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями - неврологического плана, и в том числе раздела психиатрии",- сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".Он отметил, что вакцинация от коронавируса позволяет избежать этих проблем. По словам министра, все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
https://radiosputnik.ria.ru/20210410/vaktsina-1727683684.html
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коронавирус covid-19, михаил мурашко, грипп

Мурашко: коронавирус в два раза превзошел грипп по числу осложнений

14:36 10.04.2021 (обновлено: 16:35 10.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга в доме Правительства РФ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга в доме Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Осложнения после коронавируса, в том числе неврологического и психиатрического плана, встречаются почти в два раза чаще, чем после сезонного гриппа, поэтому надо прививаться от COVID-19, вакцина защитит и от осложнений, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Последние публикации научные говорят о том, что новая коронавирусная инфекция имеет практически в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями - неврологического плана, и в том числе раздела психиатрии",- сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".
Он отметил, что вакцинация от коронавируса позволяет избежать этих проблем. По словам министра, все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоГрипп
 
 
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