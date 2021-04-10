https://ria.ru/20210410/oshibki-1727690111.html

Мясников назвал три самые частые ошибки при гипертонии

Мясников назвал три самые частые ошибки при гипертонии

Более миллиарда человек в мире, страдающих гипертонией, допускают ошибки при контроле за состоянием здоровья, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T14:26

2021-04-10T14:26

2021-04-10T19:03

александр мясников (врач)

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Более миллиарда человек в мире, страдающих гипертонией, допускают ошибки при контроле за состоянием здоровья, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.По его словам, при повышенном систолическом артериальном давлении недопустимы неправильный рацион и избыточный вес, хотя соблюдать строгую диету необязательно. Медик призвал исключить жирную пищу и свести к минимуму потребление соли и сахара."Сколько бы таблеток вы ни пили, если вы продолжаете есть соленое, ничего хорошего не будет. <...> Если у вас артериальная гипертония, ваша норма — полтора-два грамма поваренной соли в день", — уточнил Мясников в эфире телеканала "Россия 1".Врач также развеял миф о "рабочем" давлении. "Я поседел в попытках доказать пациентам, что "рабочего" давления нет! Есть давление нормальное и повышенное. Если у вас рабочее давление повышено, оно, может, и не вызовет инсульта, разрыва сосудов, какой-то сосудистой катастрофы, но оно будет пилить и пилить ваш организм и ваши сосуды", — отметил он.Еще одной ошибкой специалист назвал несоблюдение гипертониками предписанной дозировки лекарств. Нельзя принимать препараты произвольно: нужно следовать комбинации, назначенной врачом, подытожил Мясников.

https://ria.ru/20201221/produkt-1590261124.html

https://ria.ru/20210410/myasnikov-1727681100.html

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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество