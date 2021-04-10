https://ria.ru/20210410/oshibki-1727690111.html
Мясников назвал три самые частые ошибки при гипертонии
Мясников назвал три самые частые ошибки при гипертонии
Более миллиарда человек в мире, страдающих гипертонией, допускают ошибки при контроле за состоянием здоровья, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T14:26
2021-04-10T14:26
2021-04-10T19:03
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592974514_140:217:2855:1744_1920x0_80_0_0_63cc73c4b1ba7fd17e2ed72fe364b261.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Более миллиарда человек в мире, страдающих гипертонией, допускают ошибки при контроле за состоянием здоровья, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.По его словам, при повышенном систолическом артериальном давлении недопустимы неправильный рацион и избыточный вес, хотя соблюдать строгую диету необязательно. Медик призвал исключить жирную пищу и свести к минимуму потребление соли и сахара."Сколько бы таблеток вы ни пили, если вы продолжаете есть соленое, ничего хорошего не будет. <...> Если у вас артериальная гипертония, ваша норма — полтора-два грамма поваренной соли в день", — уточнил Мясников в эфире телеканала "Россия 1".Врач также развеял миф о "рабочем" давлении. "Я поседел в попытках доказать пациентам, что "рабочего" давления нет! Есть давление нормальное и повышенное. Если у вас рабочее давление повышено, оно, может, и не вызовет инсульта, разрыва сосудов, какой-то сосудистой катастрофы, но оно будет пилить и пилить ваш организм и ваши сосуды", — отметил он.Еще одной ошибкой специалист назвал несоблюдение гипертониками предписанной дозировки лекарств. Нельзя принимать препараты произвольно: нужно следовать комбинации, назначенной врачом, подытожил Мясников.
https://ria.ru/20201221/produkt-1590261124.html
https://ria.ru/20210410/myasnikov-1727681100.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592974514_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_395ac8d1a5001b514cffa1081bbef86d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мясников (врач), здоровье - общество, общество
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости.
Более миллиарда человек в мире, страдающих гипертонией, допускают ошибки при контроле за состоянием здоровья, заявил врач и телеведущий Александр Мясников
.
По его словам, при повышенном систолическом артериальном давлении недопустимы неправильный рацион и избыточный вес, хотя соблюдать строгую диету необязательно. Медик призвал исключить жирную пищу и свести к минимуму потребление соли и сахара.
"Сколько бы таблеток вы ни пили, если вы продолжаете есть соленое, ничего хорошего не будет. <...> Если у вас артериальная гипертония, ваша норма — полтора-два грамма поваренной соли в день", — уточнил Мясников в эфире телеканала "Россия 1"
.
Врач также развеял миф о "рабочем" давлении. "Я поседел в попытках доказать пациентам, что "рабочего" давления нет! Есть давление нормальное и повышенное. Если у вас рабочее давление повышено, оно, может, и не вызовет инсульта, разрыва сосудов, какой-то сосудистой катастрофы, но оно будет пилить и пилить ваш организм и ваши сосуды", — отметил он.
Еще одной ошибкой специалист назвал несоблюдение гипертониками предписанной дозировки лекарств. Нельзя принимать препараты произвольно: нужно следовать комбинации, назначенной врачом, подытожил Мясников.