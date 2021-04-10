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Авен назвал главную ошибку Гайдара после распада СССР
Авен назвал главную ошибку Гайдара после распада СССР
Во время экономических реформ 90-х годов решение не возвращать населению потерянные со вкладов деньги было ошибочным, уверен председатель совета директоров... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T15:42
2021-04-10T15:42
россия
егор гайдар
петр авен
борис ельцин
ссср
общество
политика
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Названа главная ошибка Гайдара после распада СССР
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Во время экономических реформ 90-х годов решение не возвращать населению потерянные со вкладов деньги было ошибочным, уверен председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен. Об этом сообщает "Коммерсант".По его словам, почти все средства со вкладов потратило правительство Валентина Павлова, при Егоре Гайдаре же остался "мизер", который съела инфляция. Однако СССР остался должен своим гражданам очень большие деньги, подчеркнул Авен. "Тезис, который был взят на вооружение: "Не мы тратили — отдавать ничего не будем". Это, мне кажется, была ошибка", — добавил он. Банкир отметил, что долг нужно было признать и выплатить, даже если б это заняло 50 лет и для этого понадобилось выдавать населению имущество или земельные наделы. Кроме того, Авен считает, что Гайдару в какой-то момент следовало дистанцироваться от президента Бориса Ельцина, создать отдельную политическую силу с более демократическим курсом и строить союзы с другими людьми, не создавая конфликт с главой государства. "Я думаю, что независимая от Ельцина позиция была бы разумна. Но Гайдар не взялся", — пояснил банкир. Егор Гайдар был доктором экономических наук, специализировался на экономических реформах. Он был вовлечен в работу по подготовке умеренной программы экономических изменений еще в 1980-х годах. После распада СССР Гайдар работал над реформами уже в российском правительстве. В 1991 году он стал заместителем председателя правительства по вопросам экономической политики. В 1992 году занимал пост министра экономики и финансов РСФСР, затем возглавил Минфин Российской Федерации, позднее стал первым замглавой правительства. В конце того же года Съезд народных депутатов не поддержал выдвинутую Ельциным кандидатуру Гайдара на выборах председателя Совета Министров, политик ушел в отставку со всех постов.
https://ria.ru/20210321/referendum-1602069812.html
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россия, егор гайдар, петр авен, борис ельцин, ссср, общество, политика

Авен назвал главную ошибку Гайдара после распада СССР

15:42 10.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевИсполняющий обязанности Председателя Правительства Российской федерации Егор Гайдар
Исполняющий обязанности Председателя Правительства Российской федерации Егор Гайдар - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Во время экономических реформ 90-х годов решение не возвращать населению потерянные со вкладов деньги было ошибочным, уверен председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен. Об этом сообщает "Коммерсант".
"Я считаю, что это была моральная ошибка. Существует легенда, что все деньги, которые были на сберкнижках, проело правительство Гайдара. Это было не так", — сказал банкир.
По его словам, почти все средства со вкладов потратило правительство Валентина Павлова, при Егоре Гайдаре же остался "мизер", который съела инфляция. Однако СССР остался должен своим гражданам очень большие деньги, подчеркнул Авен.
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"Тезис, который был взят на вооружение: "Не мы тратили — отдавать ничего не будем". Это, мне кажется, была ошибка", — добавил он.
Банкир отметил, что долг нужно было признать и выплатить, даже если б это заняло 50 лет и для этого понадобилось выдавать населению имущество или земельные наделы.
"Это, наверное, было бы значительно справедливее. Потому что люди копили всю жизнь, потом — бам! — и все сбережения сразу исчезли", — подчеркнул он.
Кроме того, Авен считает, что Гайдару в какой-то момент следовало дистанцироваться от президента Бориса Ельцина, создать отдельную политическую силу с более демократическим курсом и строить союзы с другими людьми, не создавая конфликт с главой государства.
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"Я думаю, что независимая от Ельцина позиция была бы разумна. Но Гайдар не взялся", — пояснил банкир.
Егор Гайдар был доктором экономических наук, специализировался на экономических реформах. Он был вовлечен в работу по подготовке умеренной программы экономических изменений еще в 1980-х годах. После распада СССР Гайдар работал над реформами уже в российском правительстве.
В 1991 году он стал заместителем председателя правительства по вопросам экономической политики. В 1992 году занимал пост министра экономики и финансов РСФСР, затем возглавил Минфин Российской Федерации, позднее стал первым замглавой правительства. В конце того же года Съезд народных депутатов не поддержал выдвинутую Ельциным кандидатуру Гайдара на выборах председателя Совета Министров, политик ушел в отставку со всех постов.
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