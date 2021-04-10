https://ria.ru/20210410/orenburg-1727658775.html

В Оренбурге восстановили разбитый вандалами памятник Гагарину

В Оренбурге восстановили разбитый вандалами памятник Гагарину

Власти Оренбурга привели в порядок памятник Юрию Гагарину, разбитый подростками-вандалами, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T09:25

2021-04-10T09:25

2021-04-10T09:27

юрий гагарин (космонавт)

оренбург

общество

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УФА, 10 апр – РИА Новости. Власти Оренбурга привели в порядок памятник Юрию Гагарину, разбитый подростками-вандалами, сообщили РИА Новости в администрации города.Ранее в мэрии Оренбурга сообщали, что трое подростков молотком разбили постамент памятника первому космонавту Юрию Гагарину в центре города. Полиция нашла хулиганов и провела с ними профилактическую беседу. Власти города оценили ущерб в 350 тысяч рублей.В департаменте градостроительства РИА Новости сообщали, что к 12 апреля мэрия успеет отремонтировать памятник.В ведомстве отметили, что после праздничных мероприятий памятник первому космонавту будет капитально отремонтирован.

https://ria.ru/20210409/pamyatnik-1727480784.html

оренбург

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Подростки молотком разбили памятник Гагарину в Оренбурге В центре Оренбурга подростки молотком разбили постамент памятника Гагарину, их ищут правоохранители. 2021-04-10T09:25 true PT0M22S

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юрий гагарин (космонавт), оренбург, общество