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В Оренбурге восстановили разбитый вандалами памятник Гагарину
В Оренбурге восстановили разбитый вандалами памятник Гагарину
Власти Оренбурга привели в порядок памятник Юрию Гагарину, разбитый подростками-вандалами, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T09:25
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юрий гагарин (космонавт)
оренбург
общество
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УФА, 10 апр – РИА Новости. Власти Оренбурга привели в порядок памятник Юрию Гагарину, разбитый подростками-вандалами, сообщили РИА Новости в администрации города.Ранее в мэрии Оренбурга сообщали, что трое подростков молотком разбили постамент памятника первому космонавту Юрию Гагарину в центре города. Полиция нашла хулиганов и провела с ними профилактическую беседу. Власти города оценили ущерб в 350 тысяч рублей.В департаменте градостроительства РИА Новости сообщали, что к 12 апреля мэрия успеет отремонтировать памятник.В ведомстве отметили, что после праздничных мероприятий памятник первому космонавту будет капитально отремонтирован.
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Подростки молотком разбили памятник Гагарину в Оренбурге
В центре Оренбурга подростки молотком разбили постамент памятника Гагарину, их ищут правоохранители.
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юрий гагарин (космонавт), оренбург, общество

В Оренбурге восстановили разбитый вандалами памятник Гагарину

09:25 10.04.2021 (обновлено: 09:27 10.04.2021)
 
© Владимир Ильиных/InstagramВандалы разбивают постамент памятника первому космонавту Юрию Гагарину в центре Оренбурга. Кадр видео
Вандалы разбивают постамент памятника первому космонавту Юрию Гагарину в центре Оренбурга. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© Владимир Ильиных/Instagram
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УФА, 10 апр – РИА Новости. Власти Оренбурга привели в порядок памятник Юрию Гагарину, разбитый подростками-вандалами, сообщили РИА Новости в администрации города.
Ранее в мэрии Оренбурга сообщали, что трое подростков молотком разбили постамент памятника первому космонавту Юрию Гагарину в центре города. Полиция нашла хулиганов и провела с ними профилактическую беседу. Власти города оценили ущерб в 350 тысяч рублей.
В департаменте градостроительства РИА Новости сообщали, что к 12 апреля мэрия успеет отремонтировать памятник.
"Ко Дню космонавтики в Оренбурге привели в порядок памятник Юрию Гагарину, подвергшийся акту вандализма. Гранитные плиты восстановлены. Кроме того, здесь начаты работы по благоустройству прилегающего сквера: закуплены малые архитектурные формы, в настоящее время идет монтаж новых скамеек и урн. В ближайшее время здесь появятся цветочные комплексы и стилизованные арт-объекты в виде шаров", - рассказали в оренбургской мэрии.
В ведомстве отметили, что после праздничных мероприятий памятник первому космонавту будет капитально отремонтирован.
Мойка памятников в Москве после зимнего сезона - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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Юрий Гагарин (космонавт)ОренбургОбщество
 
 
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