В Оренбурге восстановили разбитый вандалами памятник Гагарину
09:25 10.04.2021 (обновлено: 09:27 10.04.2021)
© Владимир Ильиных/InstagramВандалы разбивают постамент памятника первому космонавту Юрию Гагарину в центре Оренбурга. Кадр видео
УФА, 10 апр – РИА Новости. Власти Оренбурга привели в порядок памятник Юрию Гагарину, разбитый подростками-вандалами, сообщили РИА Новости в администрации города.
Ранее в мэрии Оренбурга сообщали, что трое подростков молотком разбили постамент памятника первому космонавту Юрию Гагарину в центре города. Полиция нашла хулиганов и провела с ними профилактическую беседу. Власти города оценили ущерб в 350 тысяч рублей.
В департаменте градостроительства РИА Новости сообщали, что к 12 апреля мэрия успеет отремонтировать памятник.
"Ко Дню космонавтики в Оренбурге привели в порядок памятник Юрию Гагарину, подвергшийся акту вандализма. Гранитные плиты восстановлены. Кроме того, здесь начаты работы по благоустройству прилегающего сквера: закуплены малые архитектурные формы, в настоящее время идет монтаж новых скамеек и урн. В ближайшее время здесь появятся цветочные комплексы и стилизованные арт-объекты в виде шаров", - рассказали в оренбургской мэрии.
В ведомстве отметили, что после праздничных мероприятий памятник первому космонавту будет капитально отремонтирован.