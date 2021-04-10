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Блинкен и Рааб обвинили Россию в провокациях
Блинкен и Рааб обвинили Россию в провокациях
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Доминик Рааб в ходе телефонного разговора обвинили Россию в провокациях и выразили свою поддержку... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T22:47
2021-04-10T22:49
россия
доминик рааб
энтони блинкен
донецкая народная республика
государственный департамент сша
форин-офис
сергей рябков
великобритания
луганск
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Доминик Рааб в ходе телефонного разговора обвинили Россию в провокациях и выразили свою поддержку Украине, говорится в сообщении представителя госдепа."Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили Афганистан и подтвердили свою поддержку Украине перед лицом российских провокаций. Они подчеркнули необходимость того, чтобы Москва немедленно положила конец наращиванию военной мощи и подстрекательской риторик", - говорится в распространенном госдепартаментом сообщении официального представителя американского дипведомства Неда Прайса. О каких именно провокациях идет речь, в заявлении не уточняется.Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе. Он отмечал, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе, не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи.
https://ria.ru/20210409/ukraina-1727627929.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210409/ukraina-1727631523.html
россия
донецкая народная республика
великобритания
луганск
сша
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россия, доминик рааб, энтони блинкен, донецкая народная республика, государственный департамент сша, форин-офис, сергей рябков, великобритания, луганск, сша, в мире

Блинкен и Рааб обвинили Россию в провокациях

22:47 10.04.2021 (обновлено: 22:49 10.04.2021)
 
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Доминик Рааб в ходе телефонного разговора обвинили Россию в провокациях и выразили свою поддержку Украине, говорится в сообщении представителя госдепа.
"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили Афганистан и подтвердили свою поддержку Украине перед лицом российских провокаций. Они подчеркнули необходимость того, чтобы Москва немедленно положила конец наращиванию военной мощи и подстрекательской риторик", - говорится в распространенном госдепартаментом сообщении официального представителя американского дипведомства Неда Прайса. О каких именно провокациях идет речь, в заявлении не уточняется.
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 20:37
США заявили о тесных контактах с Украиной по "российской агрессии"
Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе. Он отмечал, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 21:13
США, ФРГ и Франция обвинили РФ в "провоцировании" Украины
Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе, не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи.
 
РоссияДоминик РаабЭнтони БлинкенДонецкая Народная РеспубликаГосударственный департамент СШАФорин-офисСергей РябковВеликобританияЛуганскСШАВ мире
 
 
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