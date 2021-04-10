https://ria.ru/20210410/obvinenie-1727733099.html

Блинкен и Рааб обвинили Россию в провокациях

Блинкен и Рааб обвинили Россию в провокациях

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Доминик Рааб в ходе телефонного разговора обвинили Россию в провокациях и выразили свою поддержку... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T22:47

2021-04-10T22:47

2021-04-10T22:49

россия

доминик рааб

энтони блинкен

донецкая народная республика

государственный департамент сша

форин-офис

сергей рябков

великобритания

луганск

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Доминик Рааб в ходе телефонного разговора обвинили Россию в провокациях и выразили свою поддержку Украине, говорится в сообщении представителя госдепа."Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили Афганистан и подтвердили свою поддержку Украине перед лицом российских провокаций. Они подчеркнули необходимость того, чтобы Москва немедленно положила конец наращиванию военной мощи и подстрекательской риторик", - говорится в распространенном госдепартаментом сообщении официального представителя американского дипведомства Неда Прайса. О каких именно провокациях идет речь, в заявлении не уточняется.Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе. Он отмечал, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе, не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи.

https://ria.ru/20210409/ukraina-1727627929.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/ukraina-1727631523.html

россия

донецкая народная республика

великобритания

луганск

сша

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россия, доминик рааб, энтони блинкен, донецкая народная республика, государственный департамент сша, форин-офис, сергей рябков, великобритания, луганск, сша, в мире