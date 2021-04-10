Военный эксперт раскрыл сценарий наступления украинской армии в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Ранее турецкие СМИ сообщили о намерении Украины приобрести новую партию "Байрактаров". Помимо этого, ожидается покупка противотанковых управляемых ракет и бомб с лазерным наведением. По данным сервисов мониторинга за воздушным пространством, ВСУ в последнее время активизировали применение беспилотников в Донбассе, но пока в учебных целях.
Михайловский считает, что "хитрый и коварный украинский план" заключается в использовании групп беспилотников вместо отправки живой силы. По его мнению, силовики хотят использовать опыт "турецких мультиков из Карабаха". Эксперт предупредил, что верить в миролюбивые заявления Киева не стоит.
"От военной операции они, может, отказались, но от какой-нибудь подлянки с дронами — нет. Так что на месте ополченцев Донбасса я бы почаще взглядывал в небо сейчас", — подытожил эксперт.
В январе 2019 года занимавший тогда пост президента Петр Порошенко заявил о подписании соглашения с Турцией о закупке ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2 для украинской армии. В марте он сообщил об их поставках и успешном испытании на Украине. Также Порошенко отметил, что турецкие ударные беспилотники появятся на вооружении в подразделениях сил спецопераций, десантников, моторизованных войсках и других воинских частях.
9 апреля, 17:46В ДНР заявили о бегстве украинских морпехов из Донбасса
Конфликт в Донбассе
Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, его жертвами стали 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах Трехсторонней контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим прекращения огня. Однако с февраля обстановка в Донбассе вновь стала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, участились обстрелы и ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного "Минском-2" оружия.
Между тем глава Минобороны Украины Андрей Таран сегодня заявил, слухи об украинском наступлении — не что иное, как "страшилки", а Киев настроен на "цивилизованный путь возвращения" самопровозглашенных республик Донбасса. При этом, по его словам, в отстаивании интересов страны не может быть никаких компромиссов. Глава ведомства призвал к ускоренному вступлению в НАТО: он считает, что это станет "наиболее убедительным и эффективным механизмом донесения до официальной Москвы устойчивой и бескомпромиссной позиции международного сообщества".