https://ria.ru/20210410/nastuplenie-1727701865.html

Военный эксперт раскрыл сценарий наступления украинской армии в Донбассе

Военный эксперт раскрыл сценарий наступления украинской армии в Донбассе

Киев в преддверии возможного наступления в Донбассе массово закупает турецкие беспилотники Bayraktar TB2. Военный эксперт Александр Михайловский в беседе с "МК" РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T16:06

2021-04-10T16:06

2021-04-10T16:06

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

петр порошенко

нато

министерство обороны украины

москва

минск

турция

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Киев в преддверии возможного наступления в Донбассе массово закупает турецкие беспилотники Bayraktar TB2. Военный эксперт Александр Михайловский в беседе с "МК" предположил, что у ВСУ на линии разграничения появится целая база для беспилотников.Ранее турецкие СМИ сообщили о намерении Украины приобрести новую партию "Байрактаров". Помимо этого, ожидается покупка противотанковых управляемых ракет и бомб с лазерным наведением. По данным сервисов мониторинга за воздушным пространством, ВСУ в последнее время активизировали применение беспилотников в Донбассе, но пока в учебных целях. Михайловский считает, что "хитрый и коварный украинский план" заключается в использовании групп беспилотников вместо отправки живой силы. По его мнению, силовики хотят использовать опыт "турецких мультиков из Карабаха". Эксперт предупредил, что верить в миролюбивые заявления Киева не стоит."От военной операции они, может, отказались, но от какой-нибудь подлянки с дронами — нет. Так что на месте ополченцев Донбасса я бы почаще взглядывал в небо сейчас", — подытожил эксперт.В январе 2019 года занимавший тогда пост президента Петр Порошенко заявил о подписании соглашения с Турцией о закупке ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2 для украинской армии. В марте он сообщил об их поставках и успешном испытании на Украине. Также Порошенко отметил, что турецкие ударные беспилотники появятся на вооружении в подразделениях сил спецопераций, десантников, моторизованных войсках и других воинских частях.Конфликт в ДонбассеВооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, его жертвами стали 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах Трехсторонней контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим прекращения огня. Однако с февраля обстановка в Донбассе вновь стала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, участились обстрелы и ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного "Минском-2" оружия.Между тем глава Минобороны Украины Андрей Таран сегодня заявил, слухи об украинском наступлении — не что иное, как "страшилки", а Киев настроен на "цивилизованный путь возвращения" самопровозглашенных республик Донбасса. При этом, по его словам, в отстаивании интересов страны не может быть никаких компромиссов. Глава ведомства призвал к ускоренному вступлению в НАТО: он считает, что это станет "наиболее убедительным и эффективным механизмом донесения до официальной Москвы устойчивой и бескомпромиссной позиции международного сообщества".

https://ria.ru/20210410/donbass-1727694232.html

https://ria.ru/20210409/dezertiry-1727600384.html

https://ria.ru/20210409/shevron-1727524123.html

донбасс

донецкая народная республика

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минск

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донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, петр порошенко, нато, министерство обороны украины, москва, минск, турция