https://ria.ru/20210410/napadeniya-1727700232.html

В Белфасте при атаках подростков пострадали 14 полицейских

В Белфасте при атаках подростков пострадали 14 полицейских

При нападениях групп подростков на севере Белфаста накануне пострадали 14 полицейских, сообщила в субботу полиция Северной Ирландии. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T15:52

2021-04-10T15:52

2021-04-10T15:52

северная ирландия

бельгия

белфаст

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604105529_0:79:3501:2048_1920x0_80_0_0_d8b7ad51e585a3cf5d4c872f45590f0b.jpg

БЕЛФАСТ (Великобритания), 10 апр - РИА Новости. При нападениях групп подростков на севере Белфаста накануне пострадали 14 полицейских, сообщила в субботу полиция Северной Ирландии.Накануне несколько десятков человек забросали полицию камнями, петардами и бутылками, а также подожгли припаркованный неподалеку частный автомобиль. В целом в Белфасте вечером ситуация оставалась спокойной. Протестовавшие против условий Brexit все эти дни лоялисты объявили о прекращении акций по причине траура из-за смерти принца Филипа."В полицию бросали камни, куски черепицы, стеклянные бутылки, а также наполненные бензином бутылки. Была совершена попытка угона автомобиля - его подожгли и пытались направить на ряды полиции. Задержаны три подростка, все 14 лет, они отпущены на время предварительного разбирательства. Пострадали 14 полицейских", - отмечается в заявлении полиции.Всего за время продолжающихся уже боле недели в разных районах Белфаста стычек групп молодежи с полицией и противоборствующими группировками пострадали 88 полицейских, у них сотрясение мозга и переломы ног.Несколько жителей района Белфаста, где проживают националисты, рассказали РИА Новости в субботу, что военизированные группировки лоялистов якобы причастны к торговле наркотиками в городе, и настоящей причиной начавшихся беспорядков стало не недовольство условиями Brexit, которые были известны уже достаточно давно, а поддержка правительства региона, возглавляемого сторонницей единства с Британией Арлен Фостер нескольких спецопераций против поставщиков наркотиков, завершившихся изъятием наркотических средств на десятки миллионов фунтов, арестами и конфискацией большого количества наличных средств.РИА Новости пока не удалось это подтвердить, однако ранее СМИ сообщали об изъятиях наркотиков при участии полиции региона, в том числе в Бельгии, где была изъята партия на сумму в 12 миллионов фунтов стерлингов."Это не про Brexit и не про похороны, совсем не про все это... Те, кто этим занимается (наркоторговлей), воспользовались влиянием на молодежь, вот почему подростки на улицах. А дети не осознают реальных последствий нагнетания ситуации", - сказал один из собеседников агентства, противник лоялистов.Раннее СМИ сообщали, что еще одной причиной беспорядков стал отказ властей от уголовного преследования членов националистических организаций и партий, которые в нарушение карантинных мер посетили похороны члена военизированной организации "Временная ирландская республиканская армия" Бобби Стори.Три человека, рассказавшие о теории причастности к организации столкновений наркоторговцев, отказались предоставить какие-либо подробности или свидетельства, назвать свои настоящие имена и запретили снимать себя и свой квартал. Все они проживают недалеко от мест выступлений лоялистов и являются, по их словам, противниками единства с Британией.

https://radiosputnik.ria.ru/20210315/brexit-1601374008.html

северная ирландия

бельгия

белфаст

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северная ирландия, бельгия, белфаст, в мире