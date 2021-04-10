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В Белфасте при атаках подростков пострадали 14 полицейских
В Белфасте при атаках подростков пострадали 14 полицейских
При нападениях групп подростков на севере Белфаста накануне пострадали 14 полицейских, сообщила в субботу полиция Северной Ирландии. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T15:52
2021-04-10T15:52
северная ирландия
бельгия
белфаст
в мире
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БЕЛФАСТ (Великобритания), 10 апр - РИА Новости. При нападениях групп подростков на севере Белфаста накануне пострадали 14 полицейских, сообщила в субботу полиция Северной Ирландии.Накануне несколько десятков человек забросали полицию камнями, петардами и бутылками, а также подожгли припаркованный неподалеку частный автомобиль. В целом в Белфасте вечером ситуация оставалась спокойной. Протестовавшие против условий Brexit все эти дни лоялисты объявили о прекращении акций по причине траура из-за смерти принца Филипа."В полицию бросали камни, куски черепицы, стеклянные бутылки, а также наполненные бензином бутылки. Была совершена попытка угона автомобиля - его подожгли и пытались направить на ряды полиции. Задержаны три подростка, все 14 лет, они отпущены на время предварительного разбирательства. Пострадали 14 полицейских", - отмечается в заявлении полиции.Всего за время продолжающихся уже боле недели в разных районах Белфаста стычек групп молодежи с полицией и противоборствующими группировками пострадали 88 полицейских, у них сотрясение мозга и переломы ног.Несколько жителей района Белфаста, где проживают националисты, рассказали РИА Новости в субботу, что военизированные группировки лоялистов якобы причастны к торговле наркотиками в городе, и настоящей причиной начавшихся беспорядков стало не недовольство условиями Brexit, которые были известны уже достаточно давно, а поддержка правительства региона, возглавляемого сторонницей единства с Британией Арлен Фостер нескольких спецопераций против поставщиков наркотиков, завершившихся изъятием наркотических средств на десятки миллионов фунтов, арестами и конфискацией большого количества наличных средств.РИА Новости пока не удалось это подтвердить, однако ранее СМИ сообщали об изъятиях наркотиков при участии полиции региона, в том числе в Бельгии, где была изъята партия на сумму в 12 миллионов фунтов стерлингов."Это не про Brexit и не про похороны, совсем не про все это... Те, кто этим занимается (наркоторговлей), воспользовались влиянием на молодежь, вот почему подростки на улицах. А дети не осознают реальных последствий нагнетания ситуации", - сказал один из собеседников агентства, противник лоялистов.Раннее СМИ сообщали, что еще одной причиной беспорядков стал отказ властей от уголовного преследования членов националистических организаций и партий, которые в нарушение карантинных мер посетили похороны члена военизированной организации "Временная ирландская республиканская армия" Бобби Стори.Три человека, рассказавшие о теории причастности к организации столкновений наркоторговцев, отказались предоставить какие-либо подробности или свидетельства, назвать свои настоящие имена и запретили снимать себя и свой квартал. Все они проживают недалеко от мест выступлений лоялистов и являются, по их словам, противниками единства с Британией.
https://radiosputnik.ria.ru/20210315/brexit-1601374008.html
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северная ирландия, бельгия, белфаст, в мире

В Белфасте при атаках подростков пострадали 14 полицейских

15:52 10.04.2021
 
© AP Photo / Peter MorrisonСотрудники полиции в Белфасте
Сотрудники полиции в Белфасте - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© AP Photo / Peter Morrison
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БЕЛФАСТ (Великобритания), 10 апр - РИА Новости. При нападениях групп подростков на севере Белфаста накануне пострадали 14 полицейских, сообщила в субботу полиция Северной Ирландии.
Накануне несколько десятков человек забросали полицию камнями, петардами и бутылками, а также подожгли припаркованный неподалеку частный автомобиль. В целом в Белфасте вечером ситуация оставалась спокойной. Протестовавшие против условий Brexit все эти дни лоялисты объявили о прекращении акций по причине траура из-за смерти принца Филипа.
"В полицию бросали камни, куски черепицы, стеклянные бутылки, а также наполненные бензином бутылки. Была совершена попытка угона автомобиля - его подожгли и пытались направить на ряды полиции. Задержаны три подростка, все 14 лет, они отпущены на время предварительного разбирательства. Пострадали 14 полицейских", - отмечается в заявлении полиции.
Всего за время продолжающихся уже боле недели в разных районах Белфаста стычек групп молодежи с полицией и противоборствующими группировками пострадали 88 полицейских, у них сотрясение мозга и переломы ног.
Несколько жителей района Белфаста, где проживают националисты, рассказали РИА Новости в субботу, что военизированные группировки лоялистов якобы причастны к торговле наркотиками в городе, и настоящей причиной начавшихся беспорядков стало не недовольство условиями Brexit, которые были известны уже достаточно давно, а поддержка правительства региона, возглавляемого сторонницей единства с Британией Арлен Фостер нескольких спецопераций против поставщиков наркотиков, завершившихся изъятием наркотических средств на десятки миллионов фунтов, арестами и конфискацией большого количества наличных средств.
РИА Новости пока не удалось это подтвердить, однако ранее СМИ сообщали об изъятиях наркотиков при участии полиции региона, в том числе в Бельгии, где была изъята партия на сумму в 12 миллионов фунтов стерлингов.
"Это не про Brexit и не про похороны, совсем не про все это... Те, кто этим занимается (наркоторговлей), воспользовались влиянием на молодежь, вот почему подростки на улицах. А дети не осознают реальных последствий нагнетания ситуации", - сказал один из собеседников агентства, противник лоялистов.
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Раннее СМИ сообщали, что еще одной причиной беспорядков стал отказ властей от уголовного преследования членов националистических организаций и партий, которые в нарушение карантинных мер посетили похороны члена военизированной организации "Временная ирландская республиканская армия" Бобби Стори.
Три человека, рассказавшие о теории причастности к организации столкновений наркоторговцев, отказались предоставить какие-либо подробности или свидетельства, назвать свои настоящие имена и запретили снимать себя и свой квартал. Все они проживают недалеко от мест выступлений лоялистов и являются, по их словам, противниками единства с Британией.
 
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