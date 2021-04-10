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Мясников рассказал, как спастись от "бешеной" смерти
Мясников рассказал, как спастись от "бешеной" смерти
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, от каких животных чаще всего заражаются бешенством и что делать, если у человека... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T13:00
2021-04-10T13:21
александр мясников (врач)
здоровье - общество
африка
азия
общество
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, от каких животных чаще всего заражаются бешенством и что делать, если у человека проявились симптомы этого опасного заболевания.По словам медика, бешенство, или рабивирус, при несоблюдении профилактических мер почти в ста процентах случаев приводит к смерти. Заразиться можно после укуса инфицированного дикого или домашнего животного. Мясников напомнил три факта, которые нужно знать об этом вирусе. От бешенства в мире ежегодно умирают около 60 тысяч человек. Летальные исходы чаще всего регистрируют в Азии и Африке, жители которых, по словам врача, уделяют недостаточно внимания профилактике и вакцинации животных.При наличии клинических проявлений болезнь смертельна, так как воздействует на нервную систему и приводит к остановке сердца, добавил врач. Среди симптомов он упомянул ломоту в теле, озноб, повышение температуры, покраснение в месте укуса. Затем проявляются раздражительность, бессонница, плохой аппетит и спазмы дыхания."Это не просто неизбежная смерть, это очень злая смерть", — заявил специалист.Инкубационный период бешенства может длиться от недели до года. В 99% случаев человек заражается от домашних собак, хотя кошки чаще становятся переносчиками этой инфекции. Дикие животные тоже подвержены рабивирусу. В связи с этим Мясников посоветовал "не пытаться кормить енота, погладить белку или взять на руки ежа".При этом случаи передачи бешенства от человека к человеку крайне редки и зачастую происходят при пересадке инфицированных донорских органов. По мнению медика, единственным методом профилактики можно считать антирабические прививки."Сегодня уже не делают 40 уколов в живот, существует другое правило: если животное бездомное, то вас в любом случае должны вакцинировать. Две инъекции иммуноглобулина и одну из вакцин. Все домашние животные должны быть вакцинированы от бешенства в обязательном порядке", — подытожил Мясников.
https://ria.ru/20210406/puls-1727048781.html
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александр мясников (врач), здоровье - общество, африка, азия, общество

Мясников рассказал, как спастись от "бешеной" смерти

13:00 10.04.2021 (обновлено: 13:21 10.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, от каких животных чаще всего заражаются бешенством и что делать, если у человека проявились симптомы этого опасного заболевания.
По словам медика, бешенство, или рабивирус, при несоблюдении профилактических мер почти в ста процентах случаев приводит к смерти. Заразиться можно после укуса инфицированного дикого или домашнего животного.
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Мясников назвал учащенный пульс симптомом опасного заболевания
Мясников напомнил три факта, которые нужно знать об этом вирусе. От бешенства в мире ежегодно умирают около 60 тысяч человек. Летальные исходы чаще всего регистрируют в Азии и Африке, жители которых, по словам врача, уделяют недостаточно внимания профилактике и вакцинации животных.
При наличии клинических проявлений болезнь смертельна, так как воздействует на нервную систему и приводит к остановке сердца, добавил врач. Среди симптомов он упомянул ломоту в теле, озноб, повышение температуры, покраснение в месте укуса. Затем проявляются раздражительность, бессонница, плохой аппетит и спазмы дыхания.
"Это не просто неизбежная смерть, это очень злая смерть", — заявил специалист.
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Инкубационный период бешенства может длиться от недели до года. В 99% случаев человек заражается от домашних собак, хотя кошки чаще становятся переносчиками этой инфекции. Дикие животные тоже подвержены рабивирусу. В связи с этим Мясников посоветовал "не пытаться кормить енота, погладить белку или взять на руки ежа".
При этом случаи передачи бешенства от человека к человеку крайне редки и зачастую происходят при пересадке инфицированных донорских органов. По мнению медика, единственным методом профилактики можно считать антирабические прививки.
"Сегодня уже не делают 40 уколов в живот, существует другое правило: если животное бездомное, то вас в любом случае должны вакцинировать. Две инъекции иммуноглобулина и одну из вакцин. Все домашние животные должны быть вакцинированы от бешенства в обязательном порядке", — подытожил Мясников.
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Александр Мясников (врач)Здоровье - ОбществоАфрикаАзияОбщество
 
 
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