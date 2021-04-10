https://ria.ru/20210410/moshennichestvo-1727688677.html
СК проверит данные о мошенничестве в отношении дочери летчика Чкалова
СК проверит данные о мошенничестве в отношении дочери летчика Чкалова
Следователи организовали проверку информации о мошенничестве в отношении дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T14:13
2021-04-10T14:13
2021-04-10T14:13
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Следователи организовали проверку информации о мошенничестве в отношении дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.По ее словам, из информации СМИ следует, что женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что ее персональные данные находятся в свободном доступе, и ей необходимо перевести все свои сбережения на безопасный счет. Под влиянием сказанных ей ложных сведений женщина перевела мошенникам более 23 миллионов рублей."По фактам, изложенным в СМИ, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственной проверки. Следователи проверят все изложенные в СМИ факты ", - сказала Иванова.
https://ria.ru/20210409/zaytsev-1727530747.html
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия