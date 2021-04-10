https://ria.ru/20210410/medkomissiya-1727721503.html

Российский космонавт рассказал, как проходил медкомиссию

Российский космонавт рассказал, как проходил медкомиссию

Медицина при отборе желающих полететь в космос очень консервативная, считает пробывший год на Международной космической станции (МКС) Михаил Корниенко. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T20:09

2021-04-10T20:09

2021-04-10T20:14

россия

наука

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

михаил корниенко

москва

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Медицина при отборе желающих полететь в космос очень консервативная, считает пробывший год на Международной космической станции (МКС) Михаил Корниенко."Я проходил медицинскую комиссию (для отбора) в отряд (космонавтов) семь лет. И все эти семь лет мне, извините, клеили липовые диагнозы, от которых я вынужден был отбиваться", - сказал он, выступая на встрече в музее военной формы в Москве в преддверии 60-летия полета Юрия Гагарина в космос."Космическая медицина, авиационная, это очень консервативная штука. И в итоге я все-таки прошел это медицинское сито. Из тех диагнозов, что мне приписывали, ничего не оправдалось, здоров по всем параметрам. Но я потратил семь лет, я бы раньше полетел (в космос), я бы уже слетал не два раза, а пять", - добавил космонавт.Корниенко совершил два космических полета на МКС, в том числе годовой в 2015-2016 годах.

https://ria.ru/20210308/kikina-1600056499.html

https://ria.ru/20210410/kosmonavty-1727645098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, михаил корниенко, москва