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Наука
https://ria.ru/20210410/medkomissiya-1727721503.html
Российский космонавт рассказал, как проходил медкомиссию
Российский космонавт рассказал, как проходил медкомиссию
Медицина при отборе желающих полететь в космос очень консервативная, считает пробывший год на Международной космической станции (МКС) Михаил Корниенко. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T20:09
2021-04-10T20:14
россия
наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
михаил корниенко
москва
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Медицина при отборе желающих полететь в космос очень консервативная, считает пробывший год на Международной космической станции (МКС) Михаил Корниенко."Я проходил медицинскую комиссию (для отбора) в отряд (космонавтов) семь лет. И все эти семь лет мне, извините, клеили липовые диагнозы, от которых я вынужден был отбиваться", - сказал он, выступая на встрече в музее военной формы в Москве в преддверии 60-летия полета Юрия Гагарина в космос."Космическая медицина, авиационная, это очень консервативная штука. И в итоге я все-таки прошел это медицинское сито. Из тех диагнозов, что мне приписывали, ничего не оправдалось, здоров по всем параметрам. Но я потратил семь лет, я бы раньше полетел (в космос), я бы уже слетал не два раза, а пять", - добавил космонавт.Корниенко совершил два космических полета на МКС, в том числе годовой в 2015-2016 годах.
https://ria.ru/20210308/kikina-1600056499.html
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, михаил корниенко, москва

Российский космонавт рассказал, как проходил медкомиссию

20:09 10.04.2021 (обновлено: 20:14 10.04.2021)
 
© РИА Новости / Олег Урусов / Перейти в фотобанкМихаил Корниенко
Михаил Корниенко - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Олег Урусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Медицина при отборе желающих полететь в космос очень консервативная, считает пробывший год на Международной космической станции (МКС) Михаил Корниенко.
"Я проходил медицинскую комиссию (для отбора) в отряд (космонавтов) семь лет. И все эти семь лет мне, извините, клеили липовые диагнозы, от которых я вынужден был отбиваться", - сказал он, выступая на встрече в музее военной формы в Москве в преддверии 60-летия полета Юрия Гагарина в космос.
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"Космическая медицина, авиационная, это очень консервативная штука. И в итоге я все-таки прошел это медицинское сито. Из тех диагнозов, что мне приписывали, ничего не оправдалось, здоров по всем параметрам. Но я потратил семь лет, я бы раньше полетел (в космос), я бы уже слетал не два раза, а пять", - добавил космонавт.
Корниенко совершил два космических полета на МКС, в том числе годовой в 2015-2016 годах.
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НаукаРоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаМихаил КорниенкоМосква
 
 
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