https://ria.ru/20210410/krasnoyarsk-1727696780.html

В ТЦ в Красноярске локализовали возгорание

В ТЦ в Красноярске локализовали возгорание

Пожарные обнаружили место возгорания в крупном торговом центре в Красноярске – загорание на площади 15 "квадратов" произошло в вентиляционной трубе и на данный... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T15:26

2021-04-10T15:26

2021-04-10T15:26

календарь мероприятий - полезное

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

красноярск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592409007_0:204:1280:924_1920x0_80_0_0_e0964ff5be799a2aa00b7b92a24804ca.jpg

КРАСНОЯРСК, 10 апр - РИА Новости. Пожарные обнаружили место возгорания в крупном торговом центре в Красноярске – загорание на площади 15 "квадратов" произошло в вентиляционной трубе и на данный момент локализовано, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.Ранее сообщалось, что из торгового центра "ПокровSky" эвакуировано и вышли самостоятельно порядка 450 человек из-за сообщения о возгорании. Пожарные проверяли помещения и разбирали обшивку."Сообщение поступило в 17.24 (13.24 мск). Загорание в вентиляционной трубе, площадь 15 квадратных метров. Локализация 18.03 (14.03 мск)", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что информация предварительная и спасатели продолжают вскрывать обшивку и устанавливать точную площадь. По уточненным данным ведомства, на месте работают восемь единиц техники и 25 человек.

https://ria.ru/20210410/krasnoyarsk-1727693188.html

красноярский край

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, красноярск, происшествия