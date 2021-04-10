https://ria.ru/20210410/krasnoyarsk-1727693188.html
Из ТЦ в Красноярске из-за возгорания эвакуировали около 500 человек
Из ТЦ в Красноярске из-за возгорания эвакуировали около 500 человек
Порядка 450 человек эвакуированы из крупного торгового центра "ПокровSky" в Красноярске из-за сообщения о возгорании, сообщает пресс-служба управления МЧС по... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T14:54
2021-04-10T14:54
2021-04-10T14:54
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 10 апр - РИА Новости. Порядка 450 человек эвакуированы из крупного торгового центра "ПокровSky" в Красноярске из-за сообщения о возгорании, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю."Торговый центр "ПокровSky". Поступило сообщение о возгорании обшивки здания. Эвакуированы и вышли самостоятельно порядка 450 человек", - говорится в сообщении.В данный момент проводится проверка помещений, вскрывается обшивка. В ведомстве сообщили, что на месте работают пять машин и 20 человек. .
https://ria.ru/20210409/evakuatsiya-1727460224.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия