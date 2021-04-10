https://ria.ru/20210410/krasnoyarsk-1727693188.html

Из ТЦ в Красноярске из-за возгорания эвакуировали около 500 человек

Из ТЦ в Красноярске из-за возгорания эвакуировали около 500 человек

Порядка 450 человек эвакуированы из крупного торгового центра "ПокровSky" в Красноярске из-за сообщения о возгорании, сообщает пресс-служба управления МЧС по... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T14:54

2021-04-10T14:54

2021-04-10T14:54

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 10 апр - РИА Новости. Порядка 450 человек эвакуированы из крупного торгового центра "ПокровSky" в Красноярске из-за сообщения о возгорании, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю."Торговый центр "ПокровSky". Поступило сообщение о возгорании обшивки здания. Эвакуированы и вышли самостоятельно порядка 450 человек", - говорится в сообщении.В данный момент проводится проверка помещений, вскрывается обшивка. В ведомстве сообщили, что на месте работают пять машин и 20 человек. .

https://ria.ru/20210409/evakuatsiya-1727460224.html

красноярский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия