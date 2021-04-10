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В США выявили более 82,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
В США выявили более 82,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 82 698, скончались еще 958 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T19:10
2021-04-10T19:10
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 82 698, скончались еще 958 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Рекордный суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID-19 - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в США заразились более 30 миллионов человек, скончались более 560 тысяч заразившихся.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, университет джонса хопкинса, сша, в мире

В США выявили более 82,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

19:10 10.04.2021
 
© AP Photo / Jae C. HongПациент лежит на кровати в отделении COVID-19 в Медицинском центре Святого Креста Провиденса в районе Мишн-Хиллз в Лос-Анджелесе
Пациент лежит на кровати в отделении COVID-19 в Медицинском центре Святого Креста Провиденса в районе Мишн-Хиллз в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 82 698, скончались еще 958 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Рекордный суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID-19 - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.
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В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в США заразились более 30 миллионов человек, скончались более 560 тысяч заразившихся.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
 
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