https://ria.ru/20210410/koronavirus-1727716754.html

В США выявили более 82,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

В США выявили более 82,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 82 698, скончались еще 958 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T19:10

2021-04-10T19:10

2021-04-10T19:10

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

университет джонса хопкинса

сша

в мире

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 82 698, скончались еще 958 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Рекордный суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID-19 - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в США заразились более 30 миллионов человек, скончались более 560 тысяч заразившихся.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

https://ria.ru/20210406/ssha-1727110441.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, университет джонса хопкинса, сша, в мире