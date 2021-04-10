https://ria.ru/20210410/konflikt-1727707954.html

Эксперт предрек эскалацию конфликта на Украине в случае вступления в НАТО

Эксперт предрек эскалацию конфликта на Украине в случае вступления в НАТО

Украине придется заплатить за вступление в НАТО еще более масштабным конфликтом, считает советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T17:16

2021-04-10T17:16

2021-04-10T17:16

алексей арестович

нато

украина

в мире

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КИЕВ, 10 апр - РИА Новости. Украине придется заплатить за вступление в НАТО еще более масштабным конфликтом, считает советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что членство Украины в НАТО грозит масштабной эскалацией на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности. В субботу глава минобороны страны заявил, что Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2021 году."Россия не может ни при каких обстоятельствах допустить наше вступление в НАТО. Нам придется заплатить за вступление в НАТО еще более масштабным конфликтом", - сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

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алексей арестович , нато, украина, в мире