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Эксперт предрек эскалацию конфликта на Украине в случае вступления в НАТО
Эксперт предрек эскалацию конфликта на Украине в случае вступления в НАТО
Украине придется заплатить за вступление в НАТО еще более масштабным конфликтом, считает советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T17:16
2021-04-10T17:16
алексей арестович
нато
украина
в мире
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КИЕВ, 10 апр - РИА Новости. Украине придется заплатить за вступление в НАТО еще более масштабным конфликтом, считает советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что членство Украины в НАТО грозит масштабной эскалацией на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности. В субботу глава минобороны страны заявил, что Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2021 году."Россия не может ни при каких обстоятельствах допустить наше вступление в НАТО. Нам придется заплатить за вступление в НАТО еще более масштабным конфликтом", - сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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алексей арестович , нато, украина, в мире

Эксперт предрек эскалацию конфликта на Украине в случае вступления в НАТО

17:16 10.04.2021
 
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
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КИЕВ, 10 апр - РИА Новости. Украине придется заплатить за вступление в НАТО еще более масштабным конфликтом, считает советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что членство Украины в НАТО грозит масштабной эскалацией на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности. В субботу глава минобороны страны заявил, что Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2021 году.
"Россия не может ни при каких обстоятельствах допустить наше вступление в НАТО. Нам придется заплатить за вступление в НАТО еще более масштабным конфликтом", - сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24".
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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