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В Хельсинки ищут замеченного горожанами волка
В Хельсинки ищут замеченного горожанами волка
Случайно оказавшегося в Хельсинки волка разыскивает полиция финской столицы. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T16:04
2021-04-10T16:04
эспоо
финляндия
хельсинки
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 апр - РИА Новости. Случайно оказавшегося в Хельсинки волка разыскивает полиция финской столицы."Утром в Хельсинки наблюдали за волком. По данным полиции и общественности, волк двинулся из Хельсинки в Эспоо. Последнее наблюдение произошло из Лааяалахти около 11.00. Неизвестно, что волк вел себя опасно или приближался к людям. Полиция по-прежнему просит сообщать о новых наблюдениях по номеру службы экстренной помощи", - информируют органы правопорядка.Дикие животные – нередкие гости в столице Финляндии. В городе регулярно наблюдают лисиц, а в 2019 году прямо в центре Хельсинки неподалеку от концертного зала "Финляндия" появились два белохвостых оленя, которые полиция была вынуждена застрелить.
https://radiosputnik.ria.ru/20210121/volk-1594011302.html
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эспоо, финляндия, хельсинки

В Хельсинки ищут замеченного горожанами волка

16:04 10.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВолк в Московском зоопарке
Волк в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 10 апр - РИА Новости. Случайно оказавшегося в Хельсинки волка разыскивает полиция финской столицы.
"Утром в Хельсинки наблюдали за волком. По данным полиции и общественности, волк двинулся из Хельсинки в Эспоо. Последнее наблюдение произошло из Лааяалахти около 11.00. Неизвестно, что волк вел себя опасно или приближался к людям. Полиция по-прежнему просит сообщать о новых наблюдениях по номеру службы экстренной помощи", - информируют органы правопорядка.
Дикие животные – нередкие гости в столице Финляндии. В городе регулярно наблюдают лисиц, а в 2019 году прямо в центре Хельсинки неподалеку от концертного зала "Финляндия" появились два белохвостых оленя, которые полиция была вынуждена застрелить.
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ЭспооФинляндияХельсинки
 
 
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