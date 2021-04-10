https://ria.ru/20210410/khelsinki-1727701689.html

В Хельсинки ищут замеченного горожанами волка

В Хельсинки ищут замеченного горожанами волка

Случайно оказавшегося в Хельсинки волка разыскивает полиция финской столицы. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T16:04

2021-04-10T16:04

2021-04-10T16:04

эспоо

финляндия

хельсинки

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 апр - РИА Новости. Случайно оказавшегося в Хельсинки волка разыскивает полиция финской столицы."Утром в Хельсинки наблюдали за волком. По данным полиции и общественности, волк двинулся из Хельсинки в Эспоо. Последнее наблюдение произошло из Лааяалахти около 11.00. Неизвестно, что волк вел себя опасно или приближался к людям. Полиция по-прежнему просит сообщать о новых наблюдениях по номеру службы экстренной помощи", - информируют органы правопорядка.Дикие животные – нередкие гости в столице Финляндии. В городе регулярно наблюдают лисиц, а в 2019 году прямо в центре Хельсинки неподалеку от концертного зала "Финляндия" появились два белохвостых оленя, которые полиция была вынуждена застрелить.

https://radiosputnik.ria.ru/20210121/volk-1594011302.html

эспоо

финляндия

хельсинки

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эспоо, финляндия, хельсинки