https://ria.ru/20210410/kaliforniya-1727687644.html
На берег Калифорнии за девять дней выбросило четырех погибших китов
На берег Калифорнии за девять дней выбросило четырех погибших китов
Туши четырех погибших серых китов выбросило на берег в области залива Сан-Франциско чуть больше, чем за неделю, одно животное столкнулось с морским судном,... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T14:04
2021-04-10T14:04
2021-04-10T14:04
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сан-франциско
в мире
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Туши четырех погибших серых китов выбросило на берег в области залива Сан-Франциско чуть больше, чем за неделю, одно животное столкнулось с морским судном, сообщает местная газета San Francisco Chronicle со ссылкой на ученых.Первого животного обнаружили на пляже Сан-Франциско 31 марта, еще одного – на пляже морского заповедника Fitzgerald Marine Reserve в субботу. Третий серый кит был найден в заливе в среду. В четверг поступили сообщения о нахождении туши погибшего серого кита на калифорнийском пляже к северо-западу от Сан-Франциско. В пятницу представители некоммерческой организации Marine Mammal Center, которые проводят вскрытие погибших животных, сообщили, что причиной гибели последнего кита стало столкновение с морским судном. Точная причина смерти остальных животных не установлена."Наша команда не занималась погибшими серыми китами в таком количестве и за такой короткой период с 2019 года, когда мы сделали 13 ужасных вскрытий в области залива Сан-Франциско", - сказал изданию Патрик Дайгнан, возглавляющий отдел по патологиям Marine Mammal Center.По словам научного сотрудника центра Билла Кинера, ранее за год в залив ненадолго заплывали один или два серых кита, но с 2019 года все изменилось. С этого времени, как отметил Кинер, в залив стали заплывать 10-15 серых китов, предположительно, животные останавливались там во время миграции. По словам ученого, во время нахождения в заливе животные подвергаются опасности столкновения с морским судном, потому что территория залива относительно маленькая, и у кораблей не так много места для маневров.Ранее член международного комитета фонда "Будущее для природы" Мария Воронцова сообщила РИА Новости, что в прошлом году погибли около двух тысяч серых китов, что составляет около 10% популяции. Причина столь массовой гибели животных, по ее словам, остается неизвестной.
https://radiosputnik.ria.ru/20210121/kit-1594072208.html
https://ria.ru/20210222/delfiny-1598531682.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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калифорния, сан-франциско, в мире
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости.
Туши четырех погибших серых китов выбросило на берег в области залива Сан-Франциско
чуть больше, чем за неделю, одно животное столкнулось с морским судном, сообщает местная газета San Francisco Chronicle
со ссылкой на ученых.
Первого животного обнаружили на пляже Сан-Франциско 31 марта, еще одного – на пляже морского заповедника Fitzgerald Marine Reserve в субботу. Третий серый кит был найден в заливе в среду. В четверг поступили сообщения о нахождении туши погибшего серого кита на калифорнийском пляже к северо-западу от Сан-Франциско. В пятницу представители некоммерческой организации Marine Mammal Center, которые проводят вскрытие погибших животных, сообщили, что причиной гибели последнего кита стало столкновение с морским судном. Точная причина смерти остальных животных не установлена.
"Наша команда не занималась погибшими серыми китами в таком количестве и за такой короткой период с 2019 года, когда мы сделали 13 ужасных вскрытий в области залива Сан-Франциско", - сказал изданию Патрик Дайгнан, возглавляющий отдел по патологиям Marine Mammal Center.
По словам научного сотрудника центра Билла Кинера, ранее за год в залив ненадолго заплывали один или два серых кита, но с 2019 года все изменилось. С этого времени, как отметил Кинер, в залив стали заплывать 10-15 серых китов, предположительно, животные останавливались там во время миграции. По словам ученого, во время нахождения в заливе животные подвергаются опасности столкновения с морским судном, потому что территория залива относительно маленькая, и у кораблей не так много места для маневров.
Ранее член международного комитета фонда "Будущее для природы" Мария Воронцова сообщила РИА Новости, что в прошлом году погибли около двух тысяч серых китов, что составляет около 10% популяции. Причина столь массовой гибели животных, по ее словам, остается неизвестной.