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В московском метро запустили видеоролик об истребителе МиГ-31
В московском метро запустили видеоролик об истребителе МиГ-31
Российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ" запустила в московском метро видеоролик о тяжёлом истребителе-перехватчике МиГ-31, получившем на Западе... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T10:58
2021-04-10T10:58
2021-04-10T10:58
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ" запустила в московском метро видеоролик о тяжёлом истребителе-перехватчике МиГ-31, получившем на Западе обозначение "лисья гончая".В ролике отмечается, что "истребитель развивает скорость до 3000 км/ч, на Западе этот самолет называют "лисья гончая".Как уточняется в видео, "сегодня самолёты МиГ-31 проходят модернизацию, чтобы более эффективно решать современные боевые задачи". В ролике демонстрируются эксклюзивные кадры полётов МиГ-31. Видео будет транслироваться на экранах станций и вагонов метро.Ранее РСК "МиГ" показала в метрополитене кадры с закрытой презентации МиГ-35.В США для наименования техники потенциального противника используются кодовые обозначения. В частности, для всех российских и ранее советских истребителей использовались слова, начинающиеся на F - от "fighter", что значит по-английски истребитель. МиГ-31 в этой кодификации получил имя Foxhound или "лисья гончая".
https://radiosputnik.ria.ru/20210329/tu-160-1603375790.html
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