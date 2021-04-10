https://ria.ru/20210410/inspektor-dps-1727715495.html

“Мы бы там сгорели!” Инспектор ДПС вытащил пенсионеров из огня

“Мы бы там сгорели!” Инспектор ДПС вытащил пенсионеров из огня

Пенсионеры из Челябинской области не заметили, как загорелся их дом. Супруги оказались в центре пожара. Инспектор ДПС первый увидел дымящуюся кровлю и поспешил на помощь. Сергей Стафеев вытащил обгоревшего мужчину и помог выбраться его супруге.

2021-04-10T18:56

2021-04-10T18:56

2021-04-10T20:53

пенсионеры

жилье

челябинская область

видео

происшествия

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Сейчас пенсионеры вынуждены жить на съемной квартире. Денег хватило заплатить только за один месяц. Они очень хотят вернуться домой.

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

“Мы бы там сгорели!” Инспектор ДПС вытащил пенсионеров из огня Пенсионеры из Челябинской области не заметили, как загорелся их дом. Супруги оказались в центре пожара. Инспектор ДПС первый заметил дымящуюся кровлю и поспешил на помощь. Сергей Стафеев вытащил обгоревшего мужчину и помог выбраться его супруге. Сейчас пенсионеры вынуждены жить на съемной квартире. Денег хватило заплатить только за один месяц. Они очень хотят вернуться домой. 2021-04-10T18:56 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, пенсионеры, жилье, челябинская область, видео, происшествия