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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210410/indiya-1727655456.html
Индия обнародовала список документов для регистрации "Спутник V"
Индия обнародовала список документов для регистрации "Спутник V"
Комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств вечером в пятницу обнародовал отчет о рассмотрении заявки на экстренное использование... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T08:37
2021-04-10T08:37
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
astrazeneca
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 апр – РИА Новости. Комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств вечером в пятницу обнародовал отчет о рассмотрении заявки на экстренное использование российской вакцины "Спутник V", пояснив, какие именно документы он затребовал для дальнейшего рассмотрения.Ранее сообщалось, что в ходе прошедшего 1 апреля заседания эксперты запросили у компании Dr Reddy's Laboratories ряд документов перед выдачей одобрения на использование вакцины "Спутник V".В частности, экспертов заинтересовали данные, "относящиеся ко всем параметрам иммуногенности, включая среднюю геометрическую титра для вирус-нейтрализующих антител и гликопротеин-специфических антител SARS-CoV-2 на 42 день" и неслепые данные обо всех серьезных нежелательных явлениях. Также эксперты захотели получить "корреляцию данных об иммуногенности, включая клеточный ответ, между испытаниями фазы II и фазы III и сравнительный анализ данных об иммуногенности фазы III, полученных в ходе индийских и российских исследований в различные моменты времени".Помимо этого эксперты заинтересовались согласованностью данных в отношении результатов клинических испытаний в разных партиях вакцины, а также информацией о сопутствующих вакцине документах, включающих информацию о дозировке, противопоказаниях и условиях хранения.Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская фармацевтическая компания Dr Reddy's Laboratories Ltd ранее договорились о клинических исследованиях вакцины.Выдача разрешения на экстренное использование вакцине "Спутник V" сделает ее третьей разрешенной для использования в Индии. На данный момент в стране разрешено применение только двух вакцин против коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и отечественной Covaxin.В преддверии окончания испытаний и получения разрешения РФПИ заключил соглашения на производство вакцины "Спутник V" еще с пятью индийскими производителями. Договоренность с Hetero Biopharma предполагает производство более 100 миллионов доз вакцины, компания Gland Pharma может произвести до 252 миллионов доз, Stelis Biopharma - до 200 миллионов доз, компания Virchow Biotech – до 200 миллионов доз ежегодно и Panacea Biotec – до 100 миллионов доз ежегодно.Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
https://ria.ru/20210409/vaktsina-1727553052.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, astrazeneca , индия, в мире

Индия обнародовала список документов для регистрации "Спутник V"

08:37 10.04.2021
 
© РИА Новости / Абид МажарМедицинский работник держит в руках упаковку с российским препаратом от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках упаковку с российским препаратом от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Абид Мажар
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 апр – РИА Новости. Комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств вечером в пятницу обнародовал отчет о рассмотрении заявки на экстренное использование российской вакцины "Спутник V", пояснив, какие именно документы он затребовал для дальнейшего рассмотрения.
Ранее сообщалось, что в ходе прошедшего 1 апреля заседания эксперты запросили у компании Dr Reddy's Laboratories ряд документов перед выдачей одобрения на использование вакцины "Спутник V".
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В частности, экспертов заинтересовали данные, "относящиеся ко всем параметрам иммуногенности, включая среднюю геометрическую титра для вирус-нейтрализующих антител и гликопротеин-специфических антител SARS-CoV-2 на 42 день" и неслепые данные обо всех серьезных нежелательных явлениях. Также эксперты захотели получить "корреляцию данных об иммуногенности, включая клеточный ответ, между испытаниями фазы II и фазы III и сравнительный анализ данных об иммуногенности фазы III, полученных в ходе индийских и российских исследований в различные моменты времени".
Помимо этого эксперты заинтересовались согласованностью данных в отношении результатов клинических испытаний в разных партиях вакцины, а также информацией о сопутствующих вакцине документах, включающих информацию о дозировке, противопоказаниях и условиях хранения.
Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская фармацевтическая компания Dr Reddy's Laboratories Ltd ранее договорились о клинических исследованиях вакцины.
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Выдача разрешения на экстренное использование вакцине "Спутник V" сделает ее третьей разрешенной для использования в Индии. На данный момент в стране разрешено применение только двух вакцин против коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и отечественной Covaxin.
В преддверии окончания испытаний и получения разрешения РФПИ заключил соглашения на производство вакцины "Спутник V" еще с пятью индийскими производителями. Договоренность с Hetero Biopharma предполагает производство более 100 миллионов доз вакцины, компания Gland Pharma может произвести до 252 миллионов доз, Stelis Biopharma - до 200 миллионов доз, компания Virchow Biotech – до 200 миллионов доз ежегодно и Panacea Biotec – до 100 миллионов доз ежегодно.
Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetAstraZenecaИндияВ мире
 
 
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