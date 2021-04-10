https://ria.ru/20210410/floyd-1727676877.html

Судмедэксперт рассказал о болезнях погибшего от рук полиции Флойда

Судмедэксперт рассказал о болезнях погибшего от рук полиции Флойда

Главный судмедэксперт округа Хеннепин (штат Миннесота) Эндрю Бейкер заявил, что смерть афроамериканца Джорджа Флойда наступила в результате применения полицией... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T12:20

2021-04-10T12:20

2021-04-10T12:20

джордж флойд

миннесота

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603959841_0:250:3001:1938_1920x0_80_0_0_511cfe8393152dcc401ba0787785d13d.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Главный судмедэксперт округа Хеннепин (штат Миннесота) Эндрю Бейкер заявил, что смерть афроамериканца Джорджа Флойда наступила в результате применения полицией силовых приемов при задержании, однако трагическому инциденту способствовали также имевшаяся у Флойда болезнь сердца и употребление им наркотических веществ, сообщает издание New York Times.По его данным, судмедэксперт, который проводил вскрытие тела Флойда, отметил, что суженные артерии, гипертония и употребление наркотических веществ сделали Флойда более уязвимым перед приемами полиции. Вместе с тем Бейкер подчеркнул, что эти факторы не стали непосредственной причиной смерти афроамериканца."По моему мнению, действия правоохранителей по усмирению и ограничению подвижности, а также сдавливание шеи оказались просто больше, чем Флойд мог вынести в силу этих проблем с сердцем", - заявил Бейкер.Отмечается, что ранее пульмонолог Мартин Тобин заявил, давая показания, что даже здоровый человек умер бы, если бы к нему применили те же приемы, которые полиция применила к Флойду. В то же время адвокат экс-полицейского Дерека Шовина заявляет, что причиной смерти Флойда могли стать болезнь сердца или использование фентанила и метамфетамина.Бывший полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда при его задержании. Инцидент произошел в мае 2020 года и вызвал широкий общественный резонанс, по всей стране прошли протесты против полицейского насилия и дискриминации в отношении темнокожего населения.

https://ria.ru/20210404/floyd-1603954903.html

https://ria.ru/20210312/floyd-1601034980.html

миннесота

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, миннесота, в мире