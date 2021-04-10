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Судмедэксперт рассказал о болезнях погибшего от рук полиции Флойда
Судмедэксперт рассказал о болезнях погибшего от рук полиции Флойда
Главный судмедэксперт округа Хеннепин (штат Миннесота) Эндрю Бейкер заявил, что смерть афроамериканца Джорджа Флойда наступила в результате применения полицией... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T12:20
2021-04-10T12:20
2021-04-10T12:20
джордж флойд
миннесота
в мире
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Главный судмедэксперт округа Хеннепин (штат Миннесота) Эндрю Бейкер заявил, что смерть афроамериканца Джорджа Флойда наступила в результате применения полицией силовых приемов при задержании, однако трагическому инциденту способствовали также имевшаяся у Флойда болезнь сердца и употребление им наркотических веществ, сообщает издание New York Times.По его данным, судмедэксперт, который проводил вскрытие тела Флойда, отметил, что суженные артерии, гипертония и употребление наркотических веществ сделали Флойда более уязвимым перед приемами полиции. Вместе с тем Бейкер подчеркнул, что эти факторы не стали непосредственной причиной смерти афроамериканца."По моему мнению, действия правоохранителей по усмирению и ограничению подвижности, а также сдавливание шеи оказались просто больше, чем Флойд мог вынести в силу этих проблем с сердцем", - заявил Бейкер.Отмечается, что ранее пульмонолог Мартин Тобин заявил, давая показания, что даже здоровый человек умер бы, если бы к нему применили те же приемы, которые полиция применила к Флойду. В то же время адвокат экс-полицейского Дерека Шовина заявляет, что причиной смерти Флойда могли стать болезнь сердца или использование фентанила и метамфетамина.Бывший полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда при его задержании. Инцидент произошел в мае 2020 года и вызвал широкий общественный резонанс, по всей стране прошли протесты против полицейского насилия и дискриминации в отношении темнокожего населения.
https://ria.ru/20210404/floyd-1603954903.html
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джордж флойд, миннесота, в мире
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости.
Главный судмедэксперт округа Хеннепин (штат Миннесота
) Эндрю Бейкер заявил, что смерть афроамериканца Джорджа Флойда
наступила в результате применения полицией силовых приемов при задержании, однако трагическому инциденту способствовали также имевшаяся у Флойда болезнь сердца и употребление им наркотических веществ, сообщает издание New York Times.
По его данным, судмедэксперт, который проводил вскрытие тела Флойда, отметил, что суженные артерии, гипертония и употребление наркотических веществ сделали Флойда более уязвимым перед приемами полиции. Вместе с тем Бейкер подчеркнул, что эти факторы не стали непосредственной причиной смерти афроамериканца.
"По моему мнению, действия правоохранителей по усмирению и ограничению подвижности, а также сдавливание шеи оказались просто больше, чем Флойд мог вынести в силу этих проблем с сердцем", - заявил Бейкер.
Отмечается, что ранее пульмонолог Мартин Тобин заявил, давая показания, что даже здоровый человек умер бы, если бы к нему применили те же приемы, которые полиция применила к Флойду. В то же время адвокат экс-полицейского Дерека Шовина заявляет, что причиной смерти Флойда могли стать болезнь сердца или использование фентанила и метамфетамина.
Бывший полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда при его задержании. Инцидент произошел в мае 2020 года и вызвал широкий общественный резонанс, по всей стране прошли протесты против полицейского насилия и дискриминации в отношении темнокожего населения.