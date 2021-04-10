https://ria.ru/20210410/dzhibuti-1727660273.html
Действующий президент Джибути победил на выборах
Действующий президент Джибути победил на выборах
Действующий президент Джибути Исмаил Омар Гелле набрал на прошедших в стране выборах 98,58%, что позволяет ему переизбраться на пятый срок, предварительные... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T09:42
2021-04-10T09:42
2021-04-10T09:43
исмаил омар гелле
джибути
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Действующий президент Джибути Исмаил Омар Гелле набрал на прошедших в стране выборах 98,58%, что позволяет ему переизбраться на пятый срок, предварительные результаты голосования озвучил глава МВД страны.На президентских выборах, которые проходили в пятницу, участвовало два кандидата. Действующий лидер страны, 73-летний Исмаил Омар Гелле, и 56-летний бизнесмен Закария Исмаил Фарах. Гелле выступал от "Союза за президентское большинство" (UMP), Фарах – как независимый кандидат."Президент Исмаил Омар Гелле получает 167 535 голосов или 98,58 %, а независимый кандидат Закария Исмаил Фарах получил 4 408 голосов или 2,59%. Таковы предварительные результаты президентских выборов 9 апреля 2021 года", - заявил в эфире телеканала RTD министр внутренних дел страны Мумин Ахмед Чейк. Видеозапись размещена в соцсетях канала.Также он указал, что окончательные итоги в скором времени должен сообщить конституционный совет страны.Явка на выборах, по словам премьер-министра Джибути Абдулкадера Камиля Мохамеда, превысила 77%. Действующий президент страны после объявления результатов поблагодарил голосовавших "за доверие".Исмаил Омар Гелле стал президентом страны в 1999 году и впоследствии переизбирался в 2005, 2011, 2016 годах. Президент в Джибути избирается на шестилетний срок.
https://ria.ru/20200207/1564348844.html
https://ria.ru/20200430/1570823257.html
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исмаил омар гелле, джибути, в мире
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости.
Действующий президент Джибути Исмаил Омар Гелле
набрал на прошедших в стране выборах 98,58%, что позволяет ему переизбраться на пятый срок, предварительные результаты голосования озвучил глава МВД страны.
На президентских выборах, которые проходили в пятницу, участвовало два кандидата. Действующий лидер страны, 73-летний Исмаил Омар Гелле, и 56-летний бизнесмен Закария Исмаил Фарах. Гелле выступал от "Союза за президентское большинство" (UMP), Фарах – как независимый кандидат.
"Президент Исмаил Омар Гелле получает 167 535 голосов или 98,58 %, а независимый кандидат Закария Исмаил Фарах получил 4 408 голосов или 2,59%. Таковы предварительные результаты президентских выборов 9 апреля 2021 года", - заявил в эфире телеканала RTD министр внутренних дел страны Мумин Ахмед Чейк. Видеозапись размещена в соцсетях канала.
Также он указал, что окончательные итоги в скором времени должен сообщить конституционный совет страны.
Явка на выборах, по словам премьер-министра Джибути Абдулкадера Камиля Мохамеда, превысила 77%. Действующий президент страны после объявления результатов поблагодарил голосовавших "за доверие".
Исмаил Омар Гелле стал президентом страны в 1999 году и впоследствии переизбирался в 2005, 2011, 2016 годах. Президент в Джибути
избирается на шестилетний срок.