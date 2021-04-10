https://ria.ru/20210410/dopros-1727645995.html
Главред "Важных историй" оказался свидетелем по уголовному делу
Главред "Важных историй" оказался свидетелем по уголовному делу
Главного редактора издания "Важные истории" Романа Анина вызвали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни, РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T02:30
2021-04-10T02:30
2021-04-10T02:30
россия
происшествия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Главного редактора издания "Важные истории" Романа Анина вызвали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни, в его доме также прошел обыск, сообщила РИА Новости его адвокат Анна Ставицкая.По словам адвоката, уголовное дело возбуждено по статье "нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения". Оно было инициировано в 2016 году и возобновлено в 2021.
https://radiosputnik.ria.ru/20210407/proisshestviya-1727286025.html
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