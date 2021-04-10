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Главред "Важных историй" оказался свидетелем по уголовному делу
Главред "Важных историй" оказался свидетелем по уголовному делу
Главного редактора издания "Важные истории" Романа Анина вызвали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни, РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T02:30
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россия
происшествия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Главного редактора издания "Важные истории" Романа Анина вызвали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни, в его доме также прошел обыск, сообщила РИА Новости его адвокат Анна Ставицкая.По словам адвоката, уголовное дело возбуждено по статье "нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения". Оно было инициировано в 2016 году и возобновлено в 2021.
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россия, происшествия

Главред "Важных историй" оказался свидетелем по уголовному делу

02:30 10.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Главного редактора издания "Важные истории" Романа Анина вызвали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни, в его доме также прошел обыск, сообщила РИА Новости его адвокат Анна Ставицкая.
"После окончания обыска, длившегося почти 7 часов, был допрос в качестве свидетеля по делу в ГСУ СК РФ по Москве, он отказался давать показания, сославшись на 51-ую статью Конституции. Тем не менее, его собираются допросить повторно, в понедельник", - рассказала собеседница агентства.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 22:52
СМИ узнали об обысках у владельца бота для поиска данных "Глаз Бога"
По словам адвоката, уголовное дело возбуждено по статье "нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения". Оно было инициировано в 2016 году и возобновлено в 2021.
 
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