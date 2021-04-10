Минск ответил на предложение Кравчука перенести переговоры по Донбассу
19:52 10.04.2021 (обновлено: 20:24 10.04.2021)
МИНСК, 10 апр — РИА Новости. Украинская идея о переносе площадки для переговоров по Донбассу из Белоруссии в Швецию говорит о нежелании Киева соблюдать минские договоренности, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и первый президент страны Леонид Кравчук допустил, что из-за протестов в Минске переговоры могут пройти в Швеции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала возможность переноса заседаний ТКГ в другую страну "гипотетической глупостью".
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"Что касается заявления господина Кравчука — президент (Белоруссии Александр Лукашенко. — Прим. ред.) много раз говорил, что мы не навязывались в какие-то посредники", — подчеркнул Макей, указав на "вакханалию" вокруг слов украинского переговорщика.
Конфликт в Донбассе
Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана, а также выдвигают противоречащие ему идеи. Глава МИД России Сергей Лавров уже не раз призывал Киев перестать саботировать выполнение минских договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.
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