https://ria.ru/20210410/donbass-1727719438.html

Минск ответил на предложение Кравчука перенести переговоры по Донбассу

Минск ответил на предложение Кравчука перенести переговоры по Донбассу

Украинская идея о переносе площадки для переговоров по Донбассу из Белоруссии в Швецию говорит о нежелании Киева соблюдать минские договоренности, заявил глава... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T19:52

2021-04-10T19:52

2021-04-10T20:24

минские соглашения

донбасс

владимир макей

александр лукашенко

мид белоруссии

минск

украина

в мире

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МИНСК, 10 апр — РИА Новости. Украинская идея о переносе площадки для переговоров по Донбассу из Белоруссии в Швецию говорит о нежелании Киева соблюдать минские договоренности, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1".Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и первый президент страны Леонид Кравчук допустил, что из-за протестов в Минске переговоры могут пройти в Швеции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала возможность переноса заседаний ТКГ в другую страну "гипотетической глупостью"."Что касается заявления господина Кравчука — президент (Белоруссии Александр Лукашенко. — Прим. ред.) много раз говорил, что мы не навязывались в какие-то посредники", — подчеркнул Макей, указав на "вакханалию" вокруг слов украинского переговорщика.Конфликт в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана, а также выдвигают противоречащие ему идеи. Глава МИД России Сергей Лавров уже не раз призывал Киев перестать саботировать выполнение минских договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.

https://ria.ru/20210409/peremirie-1727618308.html

донбасс

минск

украина

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минские соглашения, донбасс, владимир макей , александр лукашенко, мид белоруссии, минск, украина, в мире